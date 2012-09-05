Знаете ли вы, что практически каждое онлайн казино сегодня дает игрокам массу бонусов? Если нет, то следует знать (получить их вы можете в club vulkan). А также нужно понимать, что не все бонусы одинаково полезны. Помните, что казино не дает эти деньги просто так - их необходимо отыграть. Как правило, у каждого бонуса в описании указан вейджер. Он показывает, какую сумму вам нужно сыграть в игровом автомате, чтобы бонус можно было снять со счета или использовать полноценно в игре. Раньше игровые клубы давали бонусы игрокам просто так. Но начали появляться недобросовестные пользователи, которые пользовались этим и выводили деньги из казино. Поэтому такая практика перестала быть актуальной. Но даже сегодня есть исключения. Всегда можно найти бонусы, которые вам не придется как-то отыгрывать. Они-то вам и нужны. У них могут быть иные условия использования, но об этом позже

Точно сказать, что это за бонусы невозможно. Всё зависит от казино и его политики. Поэтому, если вы нашли новое хорошее заведение в интернете, то в первую очередь посетите страницу, где описываются бонусы и порядок их получения. Или спросите об этом через службу поддержки (как правило, на сайте есть электронная почта для связи). Как правило, бонус за регистрацию вам придется отыгрывать. Но всё равно это будет хорошая прибавка к вашим первоначальным средствам. За пополнение счёта тоже, но в этом случае вейджер меньше, поскольку игрок тратит собственные деньги.

А вот за привлечение друга по ссылке уже может быть бонус, пусть и небольшой, который можно сразу отправить на свой счёт. Он-то вам и нужен. Но помните, что зачастую для активации данного бонуса нужно, чтобы друг не просто зарегистрировался по вашей ссылке, а пополнил счёт. Иначе не сработает.Далее идут бонусы за платежные системы. Если вы играете с реальными ставками (а для получения бонусов это обязательно), то наверняка пользуетесь одной из доступных платежных систем. Это может быть RBK, QIWI, Webmoney, ЯД, банковский перевод и так далее. Некоторые онлайн казино предлагают игрокам бонусы, если они пользуются конкретной системой. Например, при пополнении через WM к вашим средствам добавляется 5% от суммы пополнения. Это выгодно и для вас, и для казино.

Следующий бонус в казино Вулкан, который точно не облагается условиями отыгрыша - это очки лояльности. Они начисляются каждый раз, когда вы делаете реальные ставки вне зависимости от результата. То есть чем дольше вы играете, тем больше очков получите. А после их можно поменять на реальные деньги, которые вы тут же можете вывести.



