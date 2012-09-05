Бонусы и промокоды Вулкан Делюкс



Подарки разного характера любит каждый человек и клиенты казино Вулкан Делюкс не исключение. Специально с целью поощрения посетителей собственного портала администрация заведения разработала целую систему, согласно которой поощрение получает каждый пользователь. Для того чтобы получить промокод от Вулкан Делюкс, юзер должен зарегистрировать личный аккаунт на официальном сайте клуба. Только после подтверждения актуальности персонального электронного ящика игрок становится полноценным клиентом казино.





Какие бывают бонусы в клубе Вулкан Делюкс?

Несмотря на то, что весь игровой процесс происходит в режиме онлайн, сам геймер имеет возможность получать многочисленные бонусы и промокоды Вулкан Делюкс и использовать их свою пользу при игре на стимуляторах. Всего существует несколько основных видов бонусов: деньги на депозит, фриспины, респины и прочие. Каждый из данного вида поощрений начисляется клиенту при соблюдении конкретных условий, строго прописанных в правилах к ним. Пользователь имеет возможность использовать полученное презенты согласно предусмотренного положения в самые кратчайшие сроки. Как только пройдет период использования поощрения, оно будет полностью аннулировано в личном кабинете игрока.





За что начисляются бонусы?

Всевозможные бонусы и промокоды Вулкан Делюкс от администрации клуба могут быть начислены пользователю по различным причинам. Наиболее частыми из них являются следующие события:

регистрация нового аккаунта на сайте заведения;

использование акционного промокода;

установка специального приложения на мобильное устройство;

день рождения клиента казино;

подарок за победу в розыгрыше или турнире;

в рамках партнерской программы заведения.

Вне зависимости от того, по какой причине геймер получил бонусы и промокоды Вулкан Делюкс, он должен соблюдать строгие правила их использования. Не всегда все виды бонусов подлежат применению на всех симуляторах, правилами некоторых поощрений выделена определенная группа азартных игр, которая подлежит запуску при использовании бонусов.

По своему собственному усмотрению игрок может и отказаться от получения любого вида вознаграждения. Поскольку поощрения не являются благотворительной акцией и требуют соблюдения четких правил отыгрыша, некоторые клиенты азартного ресурса предпочитают вообще не использовать их в своей практике. В таком случае геймер обязан самостоятельно заранее оповестить администрацию заведения о том, что полученные бонусы и промокоды Вулкан Делюкс он использовать не намерен. В случае если клиент отказывается отыгрывать выплаты, полученные при использовании бонусных предложений, такие начисления будут полностью аннулированы с депозита игрока.



