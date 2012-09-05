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Бонусы и привелегии для игроков Casino Metric
10 Марта 2021
Теги: Игры

Привлечение внимания является необходимостью для каждого игорного клуба, поскольку существует немалая конкуренция. В том числе широкий ряд приятных сюрпризов готовит своим пользователям Casino Metric www.casinometric.com/ru/latest-casino-free-spins-bonus-codes. PNC или пинкоинты являются своеобразным видом валюты, которая действует только в пределах сервиса. Начисление может происходить практически незаметно для пользователя, в том числе рост наблюдается по итогам пополнения баланса в Casino Metric. Также могут предусматриваться разные задания, например, игра в 5 слотов или ставка на заданную сумму и так далее. В дальнейшем пинкоинты могут быть сменены на реальные деньги, при этом стоит учитывать разницу курсов. На нее влияет статус игрока.

Основные привилегии в Casino Metric

На официальном сайте Casino Metric есть постоянно действующая система поощрений, подразумевающая бонусы за получение выигрышей предусмотренного размера. При высоком уровне вейджер будет ниже, а курс станет более выгодным. Особенно радуют бонусами новичков, оценить щедрость администрации предложат уже после завершения процесса регистрации. Такой принцип премирования обеспечивает приток новых пользователей клуба и стимулирует к старту игры.

Для новичка официальный сайт Casino Metric предоставит следующее:

  • 100% премирование на бонусный счет (от первого пополнения баланса);
  • 250 вращений без оплаты.

Доступны оба бонуса после пополнения счета, до этого предоставят только пинкоинты. В данном случае вращения дают не полным набором, а после перевода первого пополнения, потом по 40 штук предоставляется раз в день (5 дней подряд). Время на то, чтобы отыграться в casino Pin up, ограничено – нужно уложиться в сутки. Вейджер равен x50.

Кэшбек в Casino Metric

Для тех, кто играет в Casino Metric на реальные деньги и постоянно делает ставки, предусмотрен шанс возместить часть потерь абсолютно бесплатно. Акция проходит каждый первый день недели и предусматривает возврат определенного процента от затраченных в пределах рассматриваемых 7 дней средств.

Точный процент рассчитывается с учетом трат:

  • если игрок потратил более 1000 рублей, стоит рассчитывать на 5%
  • возврат 10% предусмотрен в случае игры на 25 000 рублей;
  • если денег потрачено от 5000 рублей, будет выдано 7%.

На этот доход вейджер намного лояльнее и равен трем, всего за раз выдают не более 100 000 рублей, время для отыгрыша – 72 часа.


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