Формы поведения и архитектура обобщения

Архитектура обобщения предоставляет проектировщикам способ организации независимых форм поведения, позволяющий их комбинировать для получения желаемого результата [ 12]. Преимущество этого подхода состоит в том, что он является очень простым для реализации и остается полностью предсказуемым.

Архитектура обобщения известна также под названием арбитражного механизма. Применяемый при этом метод служит для выбора (или вынесения арбитражного решения) одного из нескольких агентов (например, форм поведения или компонентов), которые конкурируют http://igrovie-apparati-igrat.net/bonusy-i-aktsii/ за то, чтобы им было передано управление в целях получения одних и тех же выходных данных.

Многоуровневый подход

Несмотря на то что на первый взгляд этот подход кажется сложным по своей внутренней организации, с концептуальной точки зрения данная архитектура интерпретируется как многоуровневый подход. Каждый уровень соответствует одной из форм поведения, с которой связаны конкретные выходные данные. Уровни, определяемые формами поведения, расположены по вертикали; верхние уровни имеют более высокий приоритет и обладают способностью обобщать уровни с более низким приоритетом, как показано на рис. 45.2.

Многоуровневый подход обеспечивает также более простую интеграцию существующих компонентов. Каждый уровень может рассматриваться как “черный ящик”, выходные данные которого могут быть перекрыты другими уровнями. Условия передачи управления от одного уровня к другому могут рассматриваться как булевы.