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Большой Уэб
4 Июля 2020
Теги: авто

Гонщик команды Red Bull Racing Марк Уэббер после тестов автомобиля R33 слезно жаловался на неудобство водительского сиденья и кокпита в новом творении Эйдриана Ньюи. Первые испытания машины в Хересе и Барселоне закончились для австралийца многочисленными синяками и даже ссадинами, полученными от ударов о стенки кокпита.

Интересно, что Дэвид Кулхард, который всего на три сантиметра ниже австралийца, ездит и не жалуется. Может, Уэббер заранее готовит себе оправдания на случай неудач?

В Москву на несколько часов приезжал знаменитый Ники Лауда. Основной целью визита была презентация нового рейса Москва—Вена его авиакомпании Niki. Кстати, первый самолет, вылетающий из нашей столицы 30 марта, будет пилотировать сам трехкратный чемпион мира Ф-1.

Помимо деловых переговоров Лауда нашел время и для встречи с молодыми российскими пилотами. Он ответил на вопросы, вручил самому юному кольцевому чемпиону Кириллу Овчаренко сертификат на один тестовый день на европейской трассе и сам получил памятные подарки. Один из совладельцев трассы АДМ Шота Абхазава презентовал Лауде вечный пропуск на гонку в Мячкове, а вице-президент РАФ Василий Скрыль подарил от лица автофедерации отечественные часы-хронометр.

Я рад побывать в Москве и надеюсь, что теперь для многих россиян Вона, один из красивейших городов Европы, станет ближе, — сказал Лауда. — Хотел бы пожелать молодым спортсменам, чтобы они никогда не останавливались на достигнутом. Причину неудач нужно искать прежде всего в себе самом. А на успех может рассчитывать только тот, кто не ленится тщательно анализировать события и все время стремится улучшить свой результат, пускай даже совсем чуть-чуть.

 

 


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