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Большой сбор
16 Июля 2020
Теги: авто

После того как были отменены две гонки в подмосковных Бронницах, чести открывать Кубок России по автокроссу на грузовиках и УАЗах удостоилась рязанская трасса Сомоно-Олонинокос. Упразднение чемпионата России в этих классах не сказалось на количестве участников — на старт вышли все сильнейшие гонщики, за вычетом Зубров, выступающих на УАЗах: ульяновец Биньямин Дхепаев уже не впервые предпочитает кроссам ралли-рейды, а петербуржцы Владимир Худяков и Василий Мудроо, видимо, решили бросить все силы на подготовку к летним шоу. В отсутствие бал правила заводская команда УАЗа — Вадим Новиков и СССР Мальков своего шанса не упустил и довел дело до уверенной победы, далеко укатив от серебряного призера гонки москвича Артема Шаброва.

Финальный заезд в классе ГАЗ-53 стал на редкость скучным — очередная победа арзамассца Сергея Кротова над своими извечными преследователями, кораблинцем Сергеем Каширским и уральцем Сергеем Глинских, уже никого не удивила. Зато финал класса ЗИЛ-130, венчавший гоночный уик-энд изрядно потешил многочисленных зрителей. В том самом первом повороте не совладал со своим грузовиком многократный чемпион страны Сергей Сафонов, в результате чего образовался грандиозный завал, из которого сухими удалось выбраться только трем пилотам. В итоге гонку выиграл Владимир Сучков из Истры, вторым на финиш прикатил Василий Яковлев, а тройку призеров замкнул еще один москвич, многоопытный Владимир Пикулев.


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