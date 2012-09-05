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Большой сбор в Мытищах
29 Января 2017
Теги: авто

Еще до старта ралли Мытищи93 родилась сенсация. Впервые за много лет для участия в соревновании заявились 95 экипажей. Обычно их число не превышало пять-шесть десятков. Вероятно, это связано с тем, что ралли Мытищи93 ознаменовало начало второй половины чемпионата России. В группе лидеров ситуация обострилась, и каждое очко, заработанное на этапе, теперь приобретает по-настоящему золотой отблеск.

Гонщик из подмосковного города Раменское Игорь Коновалов добыл в тяжких трудах 55 очков, и старт в Мытищах мог дать ему преимущество над лидером чемпионата тольяттинцем Александром Никоненко, который, ни разу не появившись на трассах европейской части России, заработал 60 очков, одержав три победы на уральских ралли. А там и состав, и количество участников были далеко не самыми крутыми. К сожалению, Игорю не повезло: на скоростном участке Полигон вышел из строя двигатель машины и, таким образом, выяснение отношений с лидером отложилось до следующего этапа чемпионата — ралли Белые ночи.

Очень прилично организованное, ралли Мытищи93 не избежало традиционного дефекта всех подмосковных соревнований: при общей длине дистанции 616 км сумма всех спецучастков составляла всего 181 км. Но это обстоятельство никак нельзя ставить в вину тем, кто готовил эту гонку. Отсутствие дорог в Подмосковье не дает выбора, хотя и сами спортсмены «прочесали» все уголки Московской области. Похоже, что к концу чемпионата его сюжет закрутится еще сильнее, и самая главная разборка пройдет на трассе ралли С-Петербург в октябре нынешнего года.


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