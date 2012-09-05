Причины— неясность с количеством и качеством проведения гонок, а также слишком высокая стоимость подготовки конкурентоспособной техники. В итоге полноценных багги класса ДЗА в Дмитров приехало всего три штуки, они-то и делали погоду в гонке. Убедительную победу одержал представитель Екатеринбурга Станислав Садовников. На первых кругах ему было пытался что-то противопоставить Игорь Соломенцев, но тольяттинец сошел из-за сломанной подвески, и «серебро уплыло» в руки представителю далекого Новосибирска Денису Качалкову.

Второй этап подряд гонку в самом мощном Дивизионе выигрывал Сергей Марочкин. Правда, в Дмитрове ему пришлось нелегко — конкуренцию Фокусу составил Вадим Макаров из Екатеринбурга на Фольксвагене. Со старта Макаров выбился в лидеры, но Марочкин буквально «висел» у него на бампере и атаковал свoero визави при малейшей возможности. За пару кругов до финиша Вадим не выдержал прессинга и, допустиз ошибку в медленной «шпильке», сломал рычаг подвески... Второе место, как и в Нижнем Ломове, занял Салават Фахудинов, а вот бронза досталась дебютанту — казанцу Айдару Булатову, который выступал на обычной переднеприводной «восьмерке» .

Самым интересным вышел финал 1600-кубового Дивизиона 1А. Со старта в лидеры вышел ломовец Руслан Чирков, в погоню за ним бросились уралец Александр Зубарев и Сергей Марочкин, но, как они не старались, обойти своего молодого оппонента так и не смогли — по прошествии положенного число кругов конкуренты финишировали в таком же порядке. А вот победителю первого этапа Владимиру Норкину в Дмитрове не повезло. Жесткая крыша в финале (на фото вверху) свела на нет все усилия шедшего четвертым екатеринбуржца...

В самом массовом классе ДЗ-Спринт финальный заезд состоял из двух частей, по причине того, что посреди заезда гонка была остановлена. Как оказалось, напрасно: красные флаги появились на трассе по вине одного из линейных судей, который был на своем посту... «навеселе». Так или иначе, но по сумме двух заездов первое место занял москвич Павел Назаров, вторым стал многоопытный балаковец Борис Цсханович, а бронза досталась еще одному молодому столичному пилоту, Егору Жукову.