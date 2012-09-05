Люди сегодня для оправдания своей болезни или же пропуска работы, нуждаются в специальных больничных листах, которые легко можно приобрести онлайн. Когда появляется какая-либо болезнь или же недуг, руководство часто отказывает в предоставлении отпуска. Поэтому в подобных случаях необходимо приобрести официальный больничный лист и предоставить его вышестоящим персонам. Однако при осуществлении такой покупки следует тщательно изучить компанию, которая предлагает подобную услугу и обратить внимание на некоторые нюансы.

Сейчас в сети огромное число компаний занимается изготовлением больничных листов в минимальные сроки. Хотя множество из них снабжает свою клиентуру документами, которые не отвечают необходимым стандартам и требованиям. Поэтому необходимо проявить максимальную осторожность и внимание, когда вы решите заказать подобный документ онлайн. Следует также отметить, что такие документы выполняются на оригинальных бланках. Ни в коем случае нельзя вносить предоплату, если даже выбранная вами компания требует это настоятельно. Кроме этого официальный веб-ресурс компании должен содержать контактные данные. Посредством таких данных клиент сможет связаться с исполнителем и получить соответствующие ответы.

Нельзя забывать, что работодатель может сам связаться с поликлиникой, в которой был выдан документ, уточняя при этом детали ее выдачи. Именно по этой причине следует выбрать компанию, обладающую обширной базой данных, гарантирующую вам полную подлинность больничного листа и безопасность подобной услуги. Следует также отметить, что если справка подобного рода является подделкой, получивший ее человек может не только потерять рабочее место, но еще и угодить в тюрьму, так как подделка подобного рода документации предусматривает уголовное наказание. Чтобы избежать подобного развития событий, вы непременно должны обратиться к услугам нашего медицинского центра. Наши высококвалифицированные специалисты работают только на оригинальных бланках и полностью гарантируют подлинность больничных листов, которые выйдут из-под их рук.

