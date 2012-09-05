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"Болячки" Renault 19
7 Февраля 2022
Теги: авто

В силу малой распространенности «автоматов» их характерные болячки отечественными сервисменами не изучены, но скорее всего (учитывая то, как они себя зарекомендовали на других моделях фирмы) эти агрегаты не обладают выдающейся надежностью, однако и на ровном месте не рассыпаются.

А вот неисправности «механики» посвященным хорошо известны. Довольно частая картина: передачи (как правило, не все) перестают включаться, виною чему — тяга привода. Отказы задней передачи обычно происходят в результате износа втулки кулисы. А если подобное случается только с пятой передачей, то, возможно, потребуется частичная разборка КП. В целом коробки чаще, чем хотелось бы, доставляют неприятности, но их ремонт в крупных городах европейской части нашей страны вполне доступен.

И еще один момент: если периодически «проваливается» педаль сцепления, то дело всего лишь в педальном узле. А решается эта проблема заменой пластиковых втулок, от них же зависит, насколько педаль будет «мягкая», и если после данной операции она покажется слишком жесткой, то можно воспользоваться «народным средством» — обточить эти втулки.

 

 


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