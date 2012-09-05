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Чтобы ставить на чемпионат UFC, необходимо знать классификацию боев. Классических поединков в турнирной сетке соревнований ЮФС вы не увидите. Им на смену пришли ивенты, которые подразумевают проведение индивидуальных боев. Каждый раунд таких боев длится не более 5 мин. Всего таких раундов в поединке пять. Если бой нетитульный, тогда количество раундов сокращается до трех. Судят поединки три эксперта, в обязанности которых входит оценка мастерства в доминировании и защите. Чтобы не ошибиться в прогнозах, профи советуют внимательно ознакомиться с состоянием интересующего бойца еще перед поединком, узнать результаты его последних боев и оценить текущее состояние. Только хорошо подготовленный и информированный беттор может рассчитывать на достижение желаемого результата и получение отличной отдачи. В Parimarch вы можете зарабатывать огромные денежные призы, так как виртуальный букмекер предлагает самые высокие коэффициенты на поединки по UFC.