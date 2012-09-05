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Богатая игровая коллекция Graf casino
5 Ноября 2020
Теги: Игры

Богатая игровая коллекция Graf casino

Редкий игрок, выбирающий игровые автоматы казино Граф, не мечтает о крупном выигрыше. При доле везения выиграть большую сумму можно на любом из представленных аппаратов. Те, кто хочет получить значительную награду быстро, выбирают на этом сайте слоты с максимальной отдачей. В коллекции игр Graf casino таких аппаратов много.


Рулетка

Аппараты, повторяющие правила классической азартной забавы, считаются лидерами по доходности. Такую репутацию обеспечило удивительное сочетание случайности выпадающих номеров и возможности использовать игровые тактики. Даже работая только с красным и черным или четным и нечетным, можно за одно вращение колеса удваивать сумму на кону. Вариантов ставок значительно больше:

  • выбор одной полосы или дюжины – х3;
  • пара столбцов (6 номеров) – х6;
  • прогноз на один столбик (3 числа) – х12;
  • сплит (пара стоящих рядом номеров) – х18;
  • точное попадание в номер – 36.

Защита казино от разорения – зеленый сектор или сектора. В американской версии игры их два, в европейской (в том числе французской) всего один. Но именно это поле смешивает карты и мешает реализовать многие стратегии.

Чтобы получить возможность пропускать некоторые спины и просто наблюдать, можно перейти в зал с live-дилерами. В однопользовательском режиме такой возможности нет, каждый круг будет запускаться только после ставки пользователя.


Book Of Ra

Среди классических аппаратов большими выигрышами отличается знаменитый аппарат Книжки. Если перед серией фриспинов система выберет ценный козырь, он сможет заполнить всю игровую сетку. Этот момент нельзя в полной мере назвать джекпотом, но сумма получается колоссальная.

Выбирая этот вариант быстрого обогащения, нужно учитывать большое количество автоматов серии. Новоматик уже выпустила 19 аналогичных слотов, и работа над ними продолжается. Рассматривая варианты (Книга Звезд, Книги Делюкс, Книга Отдыха), нужно проверить уровень наполненности кассы. Аппараты, которые игроками выбираются редко, и отдавать будут мало. Самый популярный вариант (классический Book Of Ra) пополняется быстрее альтернатив.


Fruit Cocktail

Игра на спинах в этом слоте ничем не примечательна. Но все меняется в бонусной игре. Она может быть бесконечной, особенно, если игрок успел поймать на вращениях дополнительные символы. Пока маячок аппарата не попадет в угол, погоня за призами будет продолжаться. Точная сумма максимального выигрыша в этом автомате неизвестна.

Варианты получения денег от Graf casino не ограничиваются слотами. Вознаграждение от любого аппарата вырастет, если перед началом сессии пользователь поймает крупный коэффициент на Колесе Удачи. Такое право можно получить в результате акции или за 250 рублей. Множитель х3 превратит любой автомат в высокодоходный. Вейджер на купленные вращения не накладывается, все заработанные суммы сразу попадут на счет.


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