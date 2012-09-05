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BMW. Новая версия " трёшки"
14 Ноября 2018
Теги: авто

Итак, в семействе «трешек» от BMW пополнение. К уже имеющимся четырехдверному седану, двухдверным купе и кабриолету добавляется трехдверный хэтчбек. Очевидно, этот автомобиль будет самым недорогим из числа выпускаемых баварской фирмой. Но назвать этот BMW дешевым рука не поднимается, поскольку ни цена, ни потребительские свойства, ни сложившийся имидж автомобилей BMW никак не позволяют назвать продукцию «дешевой». Более того, с точки зрения производственных затрат есть все основания считать, что кузов хэтчбек обойдется даже дороже популярнейшего четырехдверного седана той же 3-й серии. Но общий фон таков, что новый автомобиль, скорей всего, будет продаваться действительно дешевле.

Дело в том, что фирма активно ищет новых покупателей, которые раньше по финансовым соображениям не могли рассчитывать на BMW. Новый автомобиль позволит еще более снизить нижнюю возрастную границу покупателей BMW, и тем самым все больше и больше людей «обратить в свою веру». Если вы не знаете где лучше купить автомобиль, загляните на портал aboutcars.su. Здесь вы найдете отзывы об автосалонах в Москве и сможете сделать правильный выбор.

В пользу приведенных соображений говорит и то, что «трешка» хэтчбек дебютирует с самым «дешевым» 4-цилиндровым 1600-кубовым двигателем мощностью 102 л. с. Задний свес нового кузова уменьшен. На этом снимке BMW 3—й серии 1994 модельного годэ (сверху слева по часовой стрелке, по сравнению с седаном на 23 см. 4—дверный седан с бензиновым двигателем, спортивное купе М3,4—дверный седан с дизелем, купе и кабриолет. Скоро в этой компании появится и хэтчбек. Скоростная характеристика двигателя BMW 1,61 (1994 модельный год), который и будет первое время устанавливаться на новый хэтчбек 3-й серии.

Слухи о том, что BMW готовит к серийному производству «какой-то маленький автомобиль» ходят давно, а сама фирма их как бы подогревает все новыми концепт-экспонатами на различных выставках (о них мы неоднократно рассказывали). Однако та скудная информация, которая недавно была обнародована пресс-службой BMW, говорит о том, что весной будущего года в серийное производство будет запущена лишь очередная модификация 3-й серии, на сей раз с трехдверным кузовом хэтчбек.

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тут были комменты. RIP!






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