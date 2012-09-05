Если коротко, то на курсах учат управлять не просто любым заднеприводным автомобилем, а именно BMW, с учетом всех его особенностей. Это, разумеется, не значит, что обретенные навыки не будут полезны за рулем того же “Mercedes” или, скажем, “Mustang”. Причем учат не просто не бояться мощи и крутого нрава машины, но, как говорят по-русски, чувствовать ее тем местом, которое удобно разместилось в кожаном сиденье.

Для этого в тренинг включены, в частности, развороты на 180 градусов с ходу. В повседневной жизни это едва ли понадобится, но водитель учится не теряться в крайних ситуациях. Если при движении задним ходом это делается без особого труда, то при движении вперед упражнение требует максимальной собранности. Это очень просто, проще только играть в гаминатор онлайн. Разогнавшись, следует слегка качнуть автомобиль в сторону, противоположную намеченному развороту, выжать педаль сцепления, резко повернуть руль, как принято говорить, до положения “6 часов" и одновременно потянуть за рукоять ручного тормоза, не отпуская кнопку, чтобы после разворота немедленно вернуть ее в исходное положение.

Очень важный момент, которому учат в школе, - прохождение поворота с заносом: отключив антипробуксовочную систему ASC, мы пускаем автомобиль в занос, затем выжимаем сцепление, коротким движением руля корректируем курс, отпускаем педаль сцепления и едем дальше.

В завершение “равнинных" занятий нам предложили посостязаться в заездах на время. Как можно быстрее надо было: проехать “змейку” (слалом), обогнуть препятствие (при этом не следует отпускать педаль тормоза до завершения маневра), остановиться в “гараже”; выехав задом, развернуться на 180 градусов, пройти очередную “змейку”, затем сделать два круга с заносом, опять слалом и, наконец, финиш в точно определенном месте. За каждый сбитый конус- пять штрафных секунд. Мое время оказалось не лучшим, но и не худшим результатом.