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BMW 850 CSi — их ответ Штуттгарту
23 Января 2017
Теги: авто

Три года назад, в 1990 году появление спортивного BMW 8501 произвело настоящий фурор: первый за многие годы германский Гран-туризмо с 12- цилиндровым мотором, великолепный экспрессивный дизайн,впечатляющие характеристики. Но спокойно почивать на лаврах BMW пришлось лишь два года: Mercedes в очередной раз покорил мир своей новой серией S, которая поставила под угрозу не только рыночное благополучие седьмой серии BMW, но, с появлением спортивного купе Mercedes 600 SEC, больно ударила и по позициям «восьмерки» от BMW. Конечно, дизайн 600 SEC более консервативен и слишком привязан к мерседесовской концепции, с этой точки зрения BMW 850 выглядит совершеннее и визуально мощнее, но, согласитесь, лишние 100 лошадиных сил и соответствующий момент — весомый аргумент в пользу купе Mercedes из Штуттгарта. Баварской фирме оставалось лишь одно — форсировать двигатель. Как и любая техника, автомобиль может выйти из строя. В этом случае требуется замена какой либо детали. Для этого стоит приобрести высококачественные автозапчасти в Керчи в интернет-магазине Zap82. Здесь представлен широкий ассортимент товаров по доступным ценам.

С начала нынешнего года в продажу помимо BMW 850 Ci (практически аналог BMW 850), поступила новая модификация BMW 850 CSi с 5,6-литровым мотором, мощностью 380 л. с. при 5300 об/мин и моментом 550 Нм при 4000 об/мин. Крутящий момент передается на задние колеса через шестиступенчатую — исключительно ручную — коробку и муфту повышенного трения. Кроме мощного двигателя, новая «восьмерка» заряжена по полной программе: усилена подвеска, тормоза, использована знаменитая активная кинематическая схема задней подвески с так называемым «подруливанием» задних колес. BMW 850 CS.i напичкан электроникой до предела: за реализацией крутящего момента следит противобуксовочная система в блоке с АБС, жесткость подвески также регулирует компьютер. Но наиболее интересное решение применено в электронном блоке управления двигателем. Понятно, что 380-сильным мотором нужно управлять очень внимательно: стоит неосторожно нажать на газ и последствия могут быть самыми печальными. На BMW 850 CSi водитель может переключателем выбрать два режима реагирования мотора на положение передачи акселератора — спортивный (максимально быстрая реакция) и комфортабельный, не преподносящий неожиданностей и особенно удобный при езде в городском потоке. Усилитель руля Servotronic, электрически регулируемые рулевая колонка и передние сиденья, кондиционер и роскошная аудиосистема. Наконец, подушки безопасности для водителя и пассажира и многое, многое другое. Все это оборудование, как и перечисленное выше, — стандартное и входит в базовую цену — около 200000 DM.

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