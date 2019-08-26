Вначале автомобили этой серии предлагались только с 8- и 12-цилиндровыми двигателями. Позднее появилась знаменитая 2.8-литровая “шестерка" с блоком цилиндров из алюминия, которая поразительно легко разгоняет автомобиль среднего класса с места до 100 км/ч всего за 8,6 с. Большая "шестерка” работает не так тихо, как ее меньшие "собратья”. Однако в салоне шум от работы двигателя практически не слышен. Модели серии "7" имеют хорошую звукоизоляцию. Стоимость BMW-725tds - 80 тыс. немецких марок. Конечно, чтобы 6-цилиндровый дизель обеспечивал нормальную скорость движения, приходится всегда поддерживать его работу на определенном числе оборотов и своевременно переключать передачи.

При езде на автомобиле BMW-750i с 12-цилиндровым двигателем мощностью 326 л.с. и автоматической коробкой передач необходимости в этом уже нет. Данная модель, правда, не располагает скоростными возможностями автомобиля Mercedes-Benz-S600, однако обнаружить какой-либо недостаток в приводе, объясняющий этот "недобор”, не удается. Это полностью относится также к "восьмерке ра- “Восьмерка” BMW имеет рабочий объем 3,5 или 4,4 л рабочим объемом 4,4 л, которая устанавливается на модели ВМ\А/-735і и В[Ш-740і. Многие детали двигателя, трансмиссии и шасси автомобилей серии “5” выполнены из легких сплавов.

Беспрецендентно легкая подвеска, первоклассные тормоза, высокая курсовая устойчивость, хорошая управляемость для автомобиля таких 6-цилиндровый дизель эффективно работает на автомобилях серии “7м размеров.