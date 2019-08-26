Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События BMW 7




BMW 7
13 Ноября 2019
Теги: авто

Вначале автомобили этой серии предлагались только с 8- и 12-цилиндровыми двигателями. Позднее появилась знаменитая 2.8-литровая “шестерка" с блоком цилиндров из алюминия, которая поразительно легко разгоняет автомобиль среднего класса с места до 100 км/ч всего за 8,6 с. Большая "шестерка” работает не так тихо, как ее меньшие "собратья”. Однако в салоне шум от работы двигателя практически не слышен. Модели серии "7" имеют хорошую звукоизоляцию. Стоимость BMW-725tds - 80 тыс. немецких марок. Конечно, чтобы 6-цилиндровый дизель обеспечивал нормальную скорость движения, приходится всегда поддерживать его работу на определенном числе оборотов и своевременно переключать передачи.

При езде на автомобиле BMW-750i с 12-цилиндровым двигателем мощностью 326 л.с. и автоматической коробкой передач необходимости в этом уже нет. Данная модель, правда, не располагает скоростными возможностями автомобиля Mercedes-Benz-S600, однако обнаружить какой-либо недостаток в приводе, объясняющий этот "недобор”, не удается. Это полностью относится также к "восьмерке ра- “Восьмерка” BMW имеет рабочий объем 3,5 или 4,4 л рабочим объемом 4,4 л, которая устанавливается на модели ВМ\А/-735і и В[Ш-740і. Многие детали двигателя, трансмиссии и шасси автомобилей серии “5” выполнены из легких сплавов.

Беспрецендентно легкая подвеска, первоклассные тормоза, высокая курсовая устойчивость, хорошая управляемость для автомобиля таких 6-цилиндровый дизель эффективно работает на автомобилях серии “7м размеров.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Mercedes SL-класс - . (+49)
BMW 5 - . (+49)
BMW 3 - . (+48)
Mercedes-Benz С-класс - . (+71)
Citroën Франция - . (+138)
Модели от Buick - . (+130)
Автомобильные коврики на заказ... - . (+106)
Первый официальный дилерский ц... - . (+107)
Автосалон Altera - самые выгод... - . (+126)
Обзорность дороги... - . (+103)
Chevrolet Corvette - классика ... - . (+161)
Модели от Chevrolet - . (+155)
BMW ALPINA Германия - . (+143)
Вальяжный родстер... - . (+318)
Автозайм под ПТС - . (+173)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - Позавчера
Автошоу в Киеве 2012... - 7 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 02:47, 3 Ноября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 23:59, 30 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:52, 30 Октября 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:50, 30 Октября 2019
Иркутск (путеводитель)... - 23:49, 30 Октября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке