В 1996 году автомобили малого класса Баварского моторного завода отметили 30-летие. В начале 60-х годов мюнхенское предприятие спасли от финансовой катастрофы двух- и четырехдверные седаны - семейные автомобили с мощными двигателями и превосходными шасси. Как не вспомнить легендарную модель BMW-2002, считавшуюся в то время вершиной конструкторской мысли. Ныне эстафету компактных BMW достойно несут превосходные автомобили серии “3”. Не портят финансовых показателей и представители других серий Баварского моторного завода.

Серия 5

Легковые автомобили BMW серии “5” были представлены вскоре после демонстрации фирмой Mercedes-Benz моделей Е-класса. Масса машин среднего класса BMW четвертого поколения осталась такой же, как у их предшественников. Автомобили имеют жесткий высокопрочный кузов, обеспечивающий максимум возможной пассивной безопасности. Увеличение базы на 70 мм улучшило посадку пассажиров на задних сиденьях. Параметры подвески моделей серии “5” могут быть взяты за эталон. Многие детали двигателя, трансмиссии и шасси автомобилей серии "5" выполнены из легких сплавов. Все элементы подвески колес выполнены из алюминия, включая несущие основания мостов, тормозные скобы и валы приводов. Диски колес также алюминиевые. Применение алюминия позволяет не только уменьшить массу автомобиля примерно на треть, но и повторно использовать материалы отслужившей срок машины. Алюминий играет заметную роль и в конструкции двигателей. Только блок 2,5-литрового 6-цилиндрового дизеля для модели BMW-525tds, как и раньше, изготовляется в основном из чугуна. Мощность этого мотора (143 л.с.) ниже, чем у самого малого бензинового двигателя для моделей серии “5" (150 л.с.). Среди 6-цилиндровых силовых агрегатов дизель работает наиболее эффективно. Самый же бойкий темперамент у модели BMW-528i с двигателем мощностью 193 л.с. Наилучший компромисс между этими двумя "характерами" покупатель найдет у модели BMW-523L если его выбор не привлечет еще более эффективная V-образная "восьмерка”. С весны 1997 года производственную программу фирмы дополнил универсал Touring, который на 90 мм длиннее седана. В новом модельном году машины серий "5” и “7” получат две боковые надувные подушки безопасности.

Прекрасные ходовые качества, легкость управления, подвеска с высокой плавностью хода, бесшумные мощные двигатели, эффективные тормоза.

Происходит “дерганье” при переключении автоматической коробки передач, двигатель модели ВМ\V-520i с высоким расходом топлива, шум от покрышек.