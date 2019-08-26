Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События BMW 5




BMW 5
13 Ноября 2019
Теги: авто

В 1996 году автомобили малого класса Баварского моторного завода отметили 30-летие. В начале 60-х годов мюнхенское предприятие спасли от финансовой катастрофы двух- и четырехдверные седаны - семейные автомобили с мощными двигателями и превосходными шасси. Как не вспомнить легендарную модель BMW-2002, считавшуюся в то время вершиной конструкторской мысли. Ныне эстафету компактных BMW достойно несут превосходные автомобили серии “3”. Не портят финансовых показателей и представители других серий Баварского моторного завода.

Серия 5

Легковые автомобили BMW серии “5” были представлены вскоре после демонстрации фирмой Mercedes-Benz моделей Е-класса. Масса машин среднего класса BMW четвертого поколения осталась такой же, как у их предшественников. Автомобили имеют жесткий высокопрочный кузов, обеспечивающий максимум возможной пассивной безопасности. Увеличение базы на 70 мм улучшило посадку пассажиров на задних сиденьях. Параметры подвески моделей серии “5” могут быть взяты за эталон. Многие детали двигателя, трансмиссии и шасси автомобилей серии "5" выполнены из легких сплавов. Все элементы подвески колес выполнены из алюминия, включая несущие основания мостов, тормозные скобы и валы приводов. Диски колес также алюминиевые. Применение алюминия позволяет не только уменьшить массу автомобиля примерно на треть, но и повторно использовать материалы отслужившей срок машины. Алюминий играет заметную роль и в конструкции двигателей. Только блок 2,5-литрового 6-цилиндрового дизеля для модели BMW-525tds, как и раньше, изготовляется в основном из чугуна. Мощность этого мотора (143 л.с.) ниже, чем у самого малого бензинового двигателя для моделей серии “5" (150 л.с.). Среди 6-цилиндровых силовых агрегатов дизель работает наиболее эффективно. Самый же бойкий темперамент у модели BMW-528i с двигателем мощностью 193 л.с. Наилучший компромисс между этими двумя "характерами" покупатель найдет у модели BMW-523L если его выбор не привлечет еще более эффективная V-образная "восьмерка”. С весны 1997 года производственную программу фирмы дополнил универсал Touring, который на 90 мм длиннее седана. В новом модельном году машины серий "5” и “7” получат две боковые надувные подушки безопасности.

Прекрасные ходовые качества, легкость управления, подвеска с высокой плавностью хода, бесшумные мощные двигатели, эффективные тормоза.

Происходит “дерганье” при переключении автоматической коробки передач, двигатель модели ВМ\V-520i с высоким расходом топлива, шум от покрышек.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Mercedes SL-класс - . (+49)
BMW 7 - . (+47)
BMW 3 - . (+47)
Mercedes-Benz С-класс - . (+71)
Citroën Франция - . (+138)
Модели от Buick - . (+130)
Автомобильные коврики на заказ... - . (+106)
Первый официальный дилерский ц... - . (+107)
Автосалон Altera - самые выгод... - . (+126)
Обзорность дороги... - . (+103)
Chevrolet Corvette - классика ... - . (+161)
Модели от Chevrolet - . (+155)
BMW ALPINA Германия - . (+143)
Вальяжный родстер... - . (+318)
Автозайм под ПТС - . (+173)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - Позавчера
Автошоу в Киеве 2012... - 7 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 02:47, 3 Ноября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 23:59, 30 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:52, 30 Октября 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:50, 30 Октября 2019
Иркутск (путеводитель)... - 23:49, 30 Октября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке