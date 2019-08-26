Легковые машины третьей серии выпускаются BMW в больших количествах. Это во многом результат того, что фирма постоянно заботится об их конкурентоспособности. За небольшой период времени к единственному представителю серии - четырехдверному седану - добавились двухдверные купе и кабриолет, хэтчбек с укороченным задком и универсал. BMW подготовила большой набор двигателей для моделей серии “3". Сравнительно недавно покупателям предлагается 4-цилиндровый дизель с турбонаддувом рабочим объемом 1 ;8 л мощностью 90 л.с. Пользуются высоким спросом модели с более известными по пятой серии 6-цилиндровыми дизельными двигателями: “325 1бэм (дизель с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха мощностью 143 л.с.) и “32516” (дизель без промежуточного охлаждения воздуха мощностью 115 л.с.). Гамму бензиновых двигателей открывает 4- цилиндровый 1,6-литровый двигатель мощностью 102 л.с. Появился 140-сильный вариант этого мотора. За традиционным обозначением модели ВГ^М-3231 теперь скрывается 2,5-литровый двигатель мощностью 170 л.с. Самым мощным силовым агрегатом в серии “М3" является 3,3-литровый двигатель мощностью 321 л.с., отличающийся высокой экономичностью и в то же время обеспечивающий автомобилю высокие скоростные качества при простоте обслуживания и большой надежности в процессе эксплуатации. А вот модель “316д" стоит особняком. По желанию клиента на автомобиль может устанавливаться двигатель, работающий на газе.

Удобное управление, высокая курсовая устойчивость, эффективные и падежные тормоза, легкое переключение передач, высокий технический уровень 6-цилиндровых двигателей, хорошие скоростные качества.

Недостаточно удобные сиденья, относительно слабая сила тяги при малых оборотах двигателя у модели BMW-320L