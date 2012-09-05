• Двигатель: спереди продольно, 4 цилиндра в ряд, диаметр цилиндра - 90,0 мм, ход поршня - 84,0 мм, объем - 1995 см3, степень сжатия - 12,0:1, максимальная мощность -170 л.с. при 6700 об/мин, максимальный крутящий момент - 210 Нм при 4250 об/мин, блок цилиндров и головка блока цилиндров из легкого сплава, 4 клапана на цилиндр, 2 верхних распредвала, гидравлические толкатели и система изменения фаз газораспределения (цепь), непосредственный впрыск, система Start/Stop

• Трансмиссия: задний привод, МКП, 6 ступеней

• Шины: на тестовом автомобиле 205/50 R17 89W 7Jx17- передние, 225/45 R17 91W 7.5Jx17 - задние

• Кузов: хэтчбек, 3 двери

• Подвеска: передняя - поперечный рычаг и телескопическая стойка (макферсон), наклонный рычаг, задняя - многорычажная, витые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, гидравлические амортизаторы

• Тормоза: дисковые, передние - вентилируемые, АБС, ASR, система стабилизации • Рулевое управление: рейка с электроусилителем

• Габариты и масса: база - 2660 мм, пер. колея -1480 мм, зад. колея -1493 мм, длина - 4239 мм, ширина - 1748 мм, высота - 1421 мм, диаметр разворота- 10,7 м, снаряженная масса - 1290 кг, максимальная масса -1790 кг, багажник - 330 л, бак - 53 л

• Место производства: Лейпциг (Германия)