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Блокировка дифференциала
15 Мая 2018
Теги: авто

Некоторые из ранних моделей грузовых автомобилей были оснащены приспособлениями, дающими возможность вручную блокировать дифференциал. При таком приспособлении, если грузовик останавливался при попадании одного колеса на влажный или обледенелый участок дороги, водитель мог блокировать дифференциал, и это давало ему возможность передать другому ведущему колесу весь крутящий момент, или по крайней мере такую его долю, которую оно могло воспринять; обычно этого оказывалось достаточно, чтобы преодолеть скользкий участок дороги. Однако задача создания удовлетворительной конструкции запорного механизма дифференциала решается нелегко, особенно теперь, при передаче большой мощности на ведущие колёса.

Кроме того, с увеличением протяжённости дорог с твёрдыми покрытиями и в связи с посыпанием песком обледенелых участков главных магистралей в зимнее время необходимость в блокировке дифференциала уменьшается. Это, по видимому, является причиной исчезновения таких механизмов. Рассмотрим механизм блокировки дифференциала, применявшийся на одной из ранних моделей грузовых автомобилей. Это приспособление включалось с сиденья водителя, в то время как некоторые другие конструкции приспособлений должны были включаться водителем непосредственно у заднего моста. Любите рыбалку? Тогда вас непременно заинтересует спиннинг графитлидер. Он имеет особую конусность удилища, быстрый строй и звонкий бланк и подойдут даже новичку. При копировании материала, ссылка на источник обязательна: http://bolshoyulov.ru/spinningovye-udilishha-grafitlider-graphiteleader-modeli-i-preimushhestva/#preimuschestva-produkcii

На некоторых иллюстрациях показаны внутренние концы полуосей, имеющие квадратное сечение в том месте, где на них смонтированы полуосевые шестерни дифференциала. Этот тип соединения применялся в раннем периоде автостроения и считался тогда совершенным по сравнению с установкой шестерни при помощи одной или двух шпонок. Но квадратное сечение вала имеет момент сопротивления кручению лишь немногим более половины момента сопротивления круглого сечения. В настоящее время соединения валов, передающие крутящий момент двигателя, всегда выполняются со шлицами, причём диаметры концов увеличиваются настолько, что шлицы совсем не ослабляют вала.

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тут были комменты. RIP!






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