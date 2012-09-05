Блоки силовых розеток используются для распределения питания между активными серверными устройствами в сети 220 В. В названии указывается диагональ монтажного оборудования, на которое ставится блок. Например, блок розеток 19" предназначен для установки в 19-дюймовые стойки и шкафы с диагональю передней панели 482,6 мм. Это самый востребованный типоразмер розеточного блока, такую диагональ имеет большинство серверных шкафов и стоек. Также в продаже можно найти 10-дюймовые блоки.

По конструктиву прибор практически не отличается от классического розеточного блока, но имеет важное отличие: по краям расположены специальные отверстия для крепления на монтажные направляющие. Крепеж осуществляется стандартным комплектом «винт, шайба, гайка». Крепежные отверстия унифицированы и полностью соответствуют конструкции монтажных направляющих шкафов и стоек. При необходимости блок розеток можно использовать не только в коммутационном оборудовании, но и в бытовых условиях.





Как выбрать блок силовых розеток для серверных шкафов и стоек

Выбирая сетевой фильтр в стойку или серверный шкаф, обращайте внимание на следующие параметры.





Материал корпуса

Существуют металлические и пластиковые модели:

Алюминиевый корпус. Преимущество металлических блоков – прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Их чаще выбирают для оснащения открытых стоек. Поэтому если вы ищете розетки в стойку 19, лучше покупайте металлическую модель.

Пластиковый корпус. Для закрытых шкафов больше подходят легкие аналоги из негорючего пластика.





Количество розеток

Этот параметр должен соответствовать числу нужных подключений с учетом 2-3 резервных мест. В продаже можно найти варианты на различное количество розеток: 4, 7, 8, 9, 12.





Длина кабеля

Производители предлагают блоки с кабелем длиной 1,8; 2; 3 метра. Некоторые модели поставляются без кабеля, но имеют разъем для его подключения. Этот вариант подойдет, если шнур уже имеется и не хочется переплачивать за лишний.





Выключатели

Использовать блоки с выключателем гораздо удобнее. Отключить или подключить все устройства сети можно нажатием одной кнопки со световым индикатором.





Предохранители

Некоторые модели оснащены встроенным предохранительным устройством, которое разъединяет цепь в случае аварийной ситуации. Такой сетевой фильтр для серверного шкафа повышает безопасность работы оборудования.





Высота

Этот параметр измеряется в юнитах (U, неофициальная монтажная единица, равная 1,75 дюйма). Высота указывается в обозначении прибора. Например, блок розеток 19 1U имеет высоту 1 юнит и устанавливается в шкаф или стойку диагональю 19 дюймов.





Производитель

При выборе блока розеток стоит отдавать предпочтение моделям от известных производителей. Такие устройства будут гарантированно надежны и долговечны. В продаже можно встретить и «безымянные» китайские аналоги – некоторые из них достаточно хорошего качества. Главное, чтобы поставщик предоставлял хотя бы годовую гарантию на такой товар и возможность возврата/обмена в течение 14 дней.



