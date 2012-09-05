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Блок питания для светодиодной ленты
27 Января 2017
Теги: авто

Системы освещения на основе светодиодных источников света предусматривают применение блоков питания. Именно это оборудование влияет на качество и срок службы LED-подсветки. Необходимость в применении блоков питания также обусловлена тем, что большинство светодиодных источников света не имеет возможности функционировать от сети 220 В. Поэтому для их нормального функционирования используется светодиодный блок питания цена которого зависит от нескольких критериев.


Критерии выбора блоков питания

Выбор данного оборудования должен осуществляться на основе таких параметров, как:
  • мощность;
  • степень влагозащиты;
  • напряжение питания;
  • размеры корпуса устройства.

Главным параметром является мощность этого оборудования. От этого параметра зависит максимальное число диодов, которые можно подключить к устройству. Еще один важный критерий – степень влагозащиты. Блок питания для светодиодной лентыможет иметь герметичный, полугерметичный или негерметичный корпус. В первом случае корпус служит не только средством влагозаиты, но и радиатором для отведения тепла от устройства. Это особенно важно для долговечной и корректной работы блока питания. Данное оборудование предназначено для установки в таких влажных помещениях, как сауна или ванная комната.

Полугерметичный корпус предназначен для обеспечения работы светодиодных лент, установленных на улице. А вот оборудование, выполненное в негерметичном корпусе, обычно применяется в жилых помещениях, в которых нет повышенного уровня влажности.

Заказать оборудование можно на сайте компании "LED-SIB".


Разновидности блоков питания

Блок питания для светодиодной ленты купить который можно в интернете, классифицируется сразу по нескольким параметрам. Чаще всего это оборудование классифицируется в соответствии с типом системы охлаждения. Существуют устройства с активным и пассивным охлаждением. В первом случае для охлаждения используется специальный вентилятор. Пассивное охлаждение предусматривает применение решетки, как у ноутбуков.

В соответствии с материалом исполнения корпуса существуют пластиковые, алюминиевые и металлические блоки питания. Отдельно стоит отметить устройства с алюминиевым корпусом, обеспечивающим возможность применения во влажных помещениях.

Последняя классификация учитывает функциональность блоков питания. Они могут обеспечивать не только лишь питание, но также иметь встроенный диммер или пульт дистанционного управления. Некоторые модели совмещают в себе все перечисленные возможности.

Официальный дилер светодиодной продукции - led-sib.ru


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