Перебравшись из парижского дворца спорта Стад де Франс на лондонский Уэмбли, ежегодная благотворительная Гонка чемпионов начинает играть совершенно новыми красками. В шоу-заездах, которые пройдут 16 декабря (конфигурация трассы — на схеме слева), уже согласились принять участие раллист Колин Мак-Рей. Ф-1 Дженсон Баттон и Дэвид Култхард. Теперь к землякам готов присоединиться и Энди Приоль.

Год назад гонка во Франции получилась просто великолепной. Отличная атмосфера и море удовольствия, а кроме того, возможность выступить за свою страну», — заявил сильнейший гонщик мирового Туринга двух последних лет. Согласен с Энди и Фредрик Джонссон, который два с лишним десятилетия назад вместе с Мишель Мутон стоял у истоков Гонки чемпионов и поныне занимается ее организацией: «Нас, без сомнений, ждет уникальное зрелище».

У Джонссона есть полное право быть довольным собой, ведь в нынешнем году компанию чемпионов пополнил сам Михаэль Шумахер, всегда уделявший большое внимание благотворительным проектам. Более того, поговаривают, что одним из соперников семикратного чемпиона может стать Льюис Хэмильгон!