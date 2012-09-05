Немец Рольф Менке окрестил свою машину «Черным бароном». Автомобиль имеет угловатый кузов, выполненный из композитных материалов (крылья - алюминиевые). Шасси - от Volkswagen-Kafer. Предлагаемые двигатели также либо от знаменитого “Жука’: четырехцилиндровый оппозитный воздушного охлаждения рабочим объемом 1,3 л либо рядный 4-цилиндровый от модели Volkswagen «GTI». В год Рольф Менке строит в испанском городе Аликанте около 15 автомобилей. По желанию покупателя двухместный открытый автомобиль доукомплектовывается различными деталями и приспособлениями, повышающими комфорт.

Brabus Германия

Фирма Brabus переделывает легковые автомобили Mercedes- Benz. Уровень ее работ настолько высок, что она по праву считается одной из лучших доводочных компаний в мире. Подвергается усовершенствованию кузов и салон, ходовая часть и двигатель. Для самой малой модели С-класса имеется двигатель, мощность которого на 14 л.с. выше, чем у стандартного (цена 2658 марок). Его по желанию клиента высылают для установки в любую мастерскую Германии. Удлиненный на 50 мм автомобиль S-класса стоит как минимум 50 000 марок, разумеется, не считая стоимости самой машины, а с подушками безопасности для задних пассажиров и бронированием, естественно, еще больше. Что касается форсировки двигателей, то фирма из Боттропа не ставит никаких пределов. Под названием Brabus- В6 продается Mercedes-E 320, мощность которого доведена до 252 л.с. (4940 марок). Brabus-E 6,0 представляет собой Mercedes-E 420 с двигателем V8 мощностью до 425 л.с., рабочий объем цилиндров - 6,0 л. Цена машины - 153 985 марок. А у Brabus V 12 7,3-литровый двигатель развивает мощность 582 л.с. Переделка такого автомобиля весьма сложна, поэтому его цена сейчас 400 000 немецких марок.

Bristol Великобритания

Лишь немногие автомобилестроительные фирмы, рожденные в начале века, дожили до наших дней. Bristol одна из них: она основана в 1910 году. Долгое время выпускала авиационную технику, великолепные двигатели для самолетов. Затем постепенно наладила выпуск легковых автомобилей. Фирма ориентируется на состоятельных покупателей и производит модели высшего класса с богатой комплектацией. Современное купе Bristol повторяет название знаменитого британского бомбардировщика Blenheim. Классический автомобиль оснащается 8-цилиндровым бензиновым двигателем рабочим объемом 5,9 л, автоматической 4-ступенчатой коробкой передач. Bristol-Blenheim имеет массу 1746 кг и развивает максимальную скорость 225 км/ч.