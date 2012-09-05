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Бюджетные спорткары
30 Июня 2021
Теги: авто

Высокоскоростные модели авто имеют одно обобщенное название - спорткары. Среди особенностей таких автотранспортных средств необходимо выделить малый дорожный просвет, приемистый мощный двигатель и компактные размеры. В основном это четырех- или двухдверные купе, хетчбэки, фастбеки и родстеры. Если вы желаете приобрести бюджетный спорткар с пробегом, необходимо учесть, что их выпускают многопрофильные автомобильные компании, не специализирующиеся только на гоночных или спортивных моделях. Сборку спорткаров они выполняют наряду с другими направлениями.

Слово бюджетный в отношении авто, оснащенных мощными двигателями и отличающимися эмоциональностью, звучит немного странно. Тем более, если это спорткар с пробегом. Поэтому необходимо уточнить, что здесь речи нет о дорогостоящих моделях Бугатти, Лотус, Порш, Ламборджини или же Феррари. Бюджетные модели спорткаров выпускают и народные марки, успешно конкурирующие с дорогими и породистыми аналогами. Это нижний ценовой сегмент, который доступен для среднестатистического покупателя. Прежде всего следует выделить N-версию Хендай - Hyundai i30N - семейный хетчбэк. Мощность силового агрегата, которым оснащается модель, составляет 249 л.с. Вместе с таким двигателем необходимо выделить и иные атрибуты спорткара - это механическая КПП, электронное управление и безупречная аэродинамика и др.

Стоит такой спорткар с пробегом в диапазоне 1.5-1.8 миллионов руб. Такой "горячий кореец" может удовлетворить даже самые большие амбиции любителей скоростной езды. Подойдет Хендай Н-ной версии и для повседневных поездок по городским улицам. Не менее интересным вариантом является Мини Джон Купер Воркс. Это горячий хетчбэк отличающийся своей динамикой, который обойдется автолюбителям около двух миллионов. Оснащена модель бензиновым двигателем, мощность которого составляет 231 л.с. Среди особенностей такого спорткара необходимо выделить увеличенный патрубок для выхлопом, благодаря которому машина издает породистый низкочастотный рык. Дизайнерское исполнение привлекает внимание гоночными деталями, а трансмиссия у модели усовершенствованная.

Любителям быстрой езды следует приглядеться и к модели Киа Стрингер, считающимся настоящим бестселлером своего класса. Это фастбэк, продажи которого растут очень быстро. Он заслужил огромное количество хвалебных обзоров. Мощность двухлитрового силового агрегата фастбэка достигает 247 л.с. А на разгон спорткару требуется не более 6.8 сек. Выделяется модель отличной управляемостью и минимальным сопротивлением. Способствует этому прекрасная аэродинамика, созданная разработчиками корейского бренда. Такое авто с пробегом, выпущенное в 2018-19 гг обойдется вам около двух миллионов.

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