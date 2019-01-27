Дешево – не значит плохо. Этот лозунг применим абсолютно к любым покупкам, если знать, на что обращать внимание при выборе вещи. Портативные блютуз колонки не исключение: нередко вы платите за бренд, а не за качество, в то время малоизвестные производители поставляют на рынок более дешевые и функциональные гаджеты. Итак, на что следует обратить внимание, если вы хотите купить качественную блютуз колонку дешевле 50 долларов?





Мощность и количество каналов

Все зависит от того, насколько продвинутый вы меломан, и где именно будет использоваться колонка. Если качество звука не так уж принципиально, а полифония – понятие условное, то достаточно выбрать одноканальный гаджет. Тем, кто хочет слушать музыку со стереоэффектом, не стоит экономить на каналах, ведь особого удовольствия от любимых треков вы не получите. Иными словами, ваша первая колонка может быть с одним каналом, этого вполне достаточно, чтобы определить, нужна ли она вам вообще. Если да, то последующей покупке нужно уделить больше внимания и подобрать вариант с двумя, а то и с тремя каналами.

Мощность – понятие относительное, если речь идет о блютуз колонке. Важно определить область ее применения. Небольшой мощности вполне достаточно для того, чтобы с комфортом гонять на велосипеде или гироскутере. Но для проведения дискотеки на лесной поляне понадобится устройство с мощностью от 16 Вт, которое, естественно, будет стоить дороже.

Сегодня в продаже можно найти относительно бюджетные комбинированные варианты колонок с двумя режимами работы, рассчитанными на помещение и улицу. Такое устройство универсально, хотя найти модель дешевле 50 долларов окажется непросто.





Дополнительные функции: нужны ли они?

Принято считать, что любая дополнительная опция автоматически приводит к росту стоимости на гаджет. В случае с блютуз колонками это правило срабатывает не всегда. Например, полезная функция защиты от пыли и влаги в некоторых моделях действительно влияет на цену, которая увеличивается примерно на треть. Но есть бренды, в которых такая защита – норма, а не исключение из правил, и на стоимость гаджета это практически не влияет. Так что если вы приобретаете колонку для походов и загородных прогулок, лучше выбирать вариант с защитой. Недорогие колонки с этой опцией лучше искать у крупных поставщиков техники, например в компании MC Trade.

Дополнительные гнезда для подключения сим-карт и флешек – еще одна опция, которая может сказаться на стоимости колонки. Придется выбирать между удобством и необходимостью платить больше. А вот на емкости аккумулятора экономить точно не стоит, ведь от нее напрямую зависит время работы колонки без подзарядки. Можно обойтись без фанатизма, отказавшись от моделей с аккумулятором, рассчитанный на сутки работы. Но минимум 5-6 часов бесперебойной работы гаджета вы должны себе обеспечить, значит стоит выбрать аккумулятор с емкостью не менее 1000 мА/час. Впрочем, сами по себе аккумуляторы на рынке сейчас дешевеют, и не исключено, что это скажется на стоимости блютуз колонок, которые станут более доступными без потери качества и функциональности.



