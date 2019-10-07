Бюджет — ключевое слово во всем, что касается автоспорта. И это во вторую очередь касается команд WRC. На первом месте безоговорочно Формула 1. Хотя заводские раллийные команды шаг за шагом приближаются к астрономическим формульным цифрам. Казалось бы, на что тратиться? Технические требования многие годы остаются неизменными. И ничего принципиально нового в технике WRC не создается. Однако есть и другая сторона медали.

Инженерные штабы команд уже давно исчерпали возможности регламента и фактически уровняли автомобили по характеристикам. С двухлитровых наддувных двигателей давно сняты 300 сил мощности, оговоренные в правилах, но в официальных документах указаны именно эти цифры. Теоретически добиться большей отдачи мотора невозможно. Но только теоретически. Если довести до совершенства каждую деталь.. А совершенство дешевым не бывает.

Итак, бюджет. Естественно, что его величина - тайна за семью печатями, и считать деньги в чужом кармане мы не будем. Так — прикинем кое-что. Все команды единодушно оценивают свой автомобиль в €500 000. По современным правилам, к каждому старту их необходимо два. Служит боевая машина от силы три гонки, а потом заменяется новой. Это только техника. А ведь есть персонал, счета за электричество всякое и телефон... Недешевый вид спорта получается.

Все начинается с кузовов, единственных деталей, оставшихся у WRC от серийного прародителя, Это, кстати, оговорено правилами. Изготавливают их на одном конвейере, и спортивные отделения фирм или специалисты со стороны, готовящие гоночную технику (как в случае с Mitsubishi, Subaru, Ford), получают кузова еще до покраски и обработки всевозможными шпаклевками и мастиками.

Ясно, что вваривают каркас. Причем на проектирование его уходят многие месяцы. В среднем, в салоне каждого WRC — 50 м стальных бесшовных труб, и весит вся конструкция меньше 50 кг. С весом борются на каждой стадии работы. Показательный момент: заводские точки сварки удаляют и проваривают кузов заново. Цели преследуют две: во-первых, “правильная сварка добавляет жесткости; во-вторых, делает его легче, как ни странно.

После покраски и прокладки проводки и всех трубопроводов (топливных, масляных и тормозных) начинается самый интересный процесс — комплектация. И главное, конечно, двигатель. Здесь, в отличие от Формулы 1, революций не приветствуют. Вот простой пример: основа агрегата, установленного на новейшем Peugeot 307 WRC и самом старом автомобиле чемпионата Citroen Xsara WRC, — одна. Это проверенный временем блок цилиндров Peugeot -105. Правда, во внешнем виде ни одного, ни другого это родство не прослеживается. Еще меньше “боевые" подкапотные пространства похожи на такие же, но в “гражданских" автомобилях. При условии, что названия моделей и внешние обводы совпадают.