Покраска автомобиля – ответственная работа, требующая внимательности и аккуратности при проведении работ. Один неверный штрих, и вся работа может быть испорчена. При этом перед покраской необходимо провести подбор точного цвета краски.

Конечно, это можно сделать и в домашних условиях, купив специальный светильник, который сможет выявить оттенки цвета и максимально приблизить краску к родному цвету автомобиля.

Но всё же, без опыта работы с красками, которые при высыхании меняют оттенок, лучше не проделывать эту работу, а обратиться за помощью в ремонтную организацию, выполняющую покрасочные работы.

Чтобы качественно покрасить автомобиль, необходима специальная окрасочная камера, где есть достаточное количество света, чтобы были хорошо видны все места покраски, так, чтобы не было затенений, мешающих определить качество покраски.

Сама камера должна быть оборудована вентиляцией с фильтрацией и с системой подогрева воздуха до его рабочей температуры. Именно в таких условиях процесс покраски и высыхания будет равномерным и быстрым. Наносят краску специальным краскопультом.

Есть камеры, которые могут нанести краску на поверхность кузова со всех сторон одновременно без участия человека внутри камеры. Процесс нанесения составляет несколько секунд. Такие камеры обладают высокой производительностью и качеством покраски.

Но есть ли смысл перекрашивать автомобиль полностью? Ведь локальные царапины требуют немного покрасочного материала. Значит и цена локальной работы будет значительно ниже.

Да, оставленные царапины вандалами или при отскоках камешек из-под колёс соседних машин, оставляют неприятные впечатления в душе. Но всё это можно исправить за короткое время, обратившись к специалистам по локальной покраске автомобиля.

Специализированные покрасочные мастерские сделают работу за небольшие деньги с высоким качеством и быстротой исполняемой работы.

Можно попробовать выполнить локальную покраску самостоятельно. Но какие проблемы могут возникнуть? Даже если и будет подобрана краска, но не факт, что в этом месте не будет видно, что было повторное нанесение материала.

Во-первых, не всегда можно правильно подобрать тон без специализированного оборудования.

Глаз — это чувствительный человеческий инструмент, но ему не сравнится со спектрометром.

Во-вторых, чтобы нанести даже локально краску, необходим специальный инструмент. Покупать? Но цена может быть довольно высокой, и экономически невыгодной.

В-третьих, при покраске необходимо создать условия, чтобы не было даже малейшей пыли. Всё это влияет на конечный результат.

Как часто требуется локальная покраска?

Практически каждый третий автомобиль нуждается в данной услуге хотя бы раз в год. В городе, где проживает 100 тысяч человек, можно насчитать до 10-25 тысяч автомобилей.

Всё это потенциальные клиенты для организации, занимающейся локальной покраской.

Может подумать и заняться этим бизнесом? При этом необязательно что-то придумывать самому, когда весь процесс уже отработан другой организацией. Основной расход - это покупка и установка покрасочной камеры. Для экономии средств, можно на «стар тапе» приобрести и б/у оборудования.

Также можно купить франшизу. Франчайзинг – это практически готовый бизнес под ключ с отработанными технологиями поиска клиентов, процесса реализации работ и набора необходимого инструмента и оборудования. Обладатель франшизы платит за отработанную схему и может начать заниматься бизнесом практически сразу, без специальной подготовки.

Заниматься бизнесом по локальной покраске или стать клиентом – это личное дело каждого из нас. Главное, чтобы автомобиль всегда был в порядке и доставлял комфорт автовладельцу.



