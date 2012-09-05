Английская фирма Ягуар славится равно своими дорогими спортивными моделями и не менее дорогими комфортабельными седанами, такими, как Ягуар Со- верен и Ягуар VI2, стоимость которых, впрочем, значительно ниже Роллс-Ройсов и сравнима с ценами на Мерседесы S и БМВ 735/750 — 50-60 тысяч долларов.

Америка у нас, как правило, ассоциируется с двумя стереотипами. Во- первых, это страна бизнеса, где бизнесменов на душу населения больше, чем в любой другой части света (правда, наше стремительное вхождение в рынок может поколебать уверенность в этом). А во-вторых, американцы испытывают нежную привязанность к автомобилям вообще и большим автомобилям в частности, их в Америке на душу населения также больше, чем где бы то ни было (вот тут мы их точно не догоним в ближайшие пару сотен лет). И в самом деле, больших автомобилей в Штатах выпускается немало, благо энергетический кризис миновал и в моду вновь входят роскошные лимузины с многолитровыми V-образными «восьмерками», дедушки которых в 50- 60-х годах были символом «американской мечты». Если вы хотите выбрать более демократичный вариант, обратите внимание на CHERY TIGGO 3 https://carso.ru/chery/tiggo-3. Этот яркий кроссовер подойдет любителям комфортной езды.

Однако в жестком мире большого бизнеса, где или ты съешь или тебя, традиционное нежелание (или неспособность?) Большой тройки бороться за заокеанские рынки сбыта приводит к постепенной сдаче позиций на своем собственном. Машины от европейских «грандов» пользуются в Штатах традиционно высоким спросом, но в последнее время активизировались и японцы, которые раньше обходили стороной этот сектор рынка. Тойота, Ниссан и Хонда — фирмы, названия которых привычно связываются с дешевыми малолитражками, — специально для американского рынка выпускают модели высшего класса под новыми респектабельными именами, соответственно Лексус, Инфинити и Акура. Попытку пробиться на рынок бизнес-класса в настоящее время предпринимает и Мицубиси с моделью Диамант. «Японцы» ощутимо дешевле европейских и американских конкурентов, а комфортом и качеством почти не уступают, и посему находят своего покупателя как в Америке, так и в Европе. Тот факт, что они еще не заняли ведущих позиций, объясняется, пожалуй, лишь приверженностью жителей Старого и Нового света традициям и патриотизмом перед лицом японской агрессии.

На Женевском автосалоне 1991 года настоящий фурор произвело новое поколение представительских Мерседесов серии S. Консервативные немцы в который раз заставили завистливо вздохнуть всех конкурентов. Им удалось, сохранив фирменный, десятилетиями не меняющийся стиль, снова создать абсолютно новую машину ближайшего будущего! Однако новое семейство Мерседеса.