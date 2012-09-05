Если вы являетесь владельцем неисправной машины и нуждаетесь в ее реализации, лучше всего обратиться к нам. Компания занимается скупкой поврежденных или же битых авто по наиболее высокой рыночной стоимости. Всего за одни сутки автовладелец сможет получить 95-процентную рыночную стоимость собственного авто, независимо от того, в каком состоянии оно находится после ДТП. Для оформления подобной сделки достаточно наличие документации, подтверждающей собственность и ПТС вместе с ключами. Как только договор будет подписан, мы обязуемся перечислить названную сумму на пластиковую карту владельца или же выплатить ее наличными. Также наши высококвалифицированные специалисты самостоятельно позаботятся о снятии ТС с регистрации. Кроме этого мы позаботимся о бесплатной транспортировке авто по столице и всей области.

Так, выкуп битого авто является основным профильным направлением компании, которым мы занимаемся на протяжении нескольких лет. При этом наша команда действует по нормам или же стандартам, определенным действующим правом. Выкуп авто осуществляется путем заключения договора, обладающего юридической силой. После получения заявки на оценку битого авто, опытный эксперты по телефону предварительно оценит стоимость авто. Согласовав цену с владельцем Битаавто-Экспресс оформляет соответствующий договор. После прибытия на место эксперт компании назовет его точную стоимость, которая будет получена владельцем не позже одних суток.

Весь процесс выкупа у нас осуществляется максимально оперативно, безо всяких задержек. Чтобы произвести оценку битого авто, совсем необязательно посещение офиса. Нашим специалистам хватит и нескольких снимков авто после аварии, чтобы назвать приблизительную стоимость. Можно сообщить о состоянии ТС и устно. Если владельцу требуется срочный выкуп, стоимость авто мы занижаем. При расчете общей стоимости, наши эксперты уделяют внимание пробегу, характеру повреждений, а также общее состояние ТС. Также учитывается марка вместе с годом выпуска. Значение имеет вид КП и комплектация. Наша компания http://bitavto-express.ru интересуется как дорогими, также и бюджетными модификациями авто, вне зависимости от состояния, возраст которых не превышает пятнадцати лет. Благодаря удаленной оценке, у наших сотрудников появляется выкупить ТС без ее демонстрации. Это позволяет существенно сэкономить драгоценное время автовладельцев и максимально ускорить процесс выкупа.

