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Битва за поул
22 Июля 2020
Теги: авто

Битва за поул между пилотами МакЛарена Льюисом Хэмильтоном и Фернандо Алонсо (завершившаяся победой испанца) проходила под аккомпанемент драм и конфликтов прочих участников квалификации.

Кими Райкконен, который твердо рассчитывал на место в первой четверке, в итоге не поднялся выше шестнадцатого места — по собственной вине Финн, весь уик-энд смотревшийся куда резвее своего напарника по Ferrari Фелипе Массы, в самом начале второго сегмента квалификации покалечил подвеску в Бассейне. В первую секунду Кими не понятл, что повреждение серьезно, но R Rascasse его Ferrari на трех "ногах" вписываться отказалась: финн и сам застрял надолго, и Массу едва не застопорил. Бразилец с трудом протиснулся о узенькую дырку между стенкой и Ferrari напарника, но. к счастью, позднее сумел показать приличное время и пройти в третью часть сессии.

Хеикки Ковалаинен повезло меньше. Во время решающей попытки финна во втором сегменте сессии на пути его Renault оказался неуступчивый Дэвид Култхард — и Ковагайнену пришлось довольствоваться пятнадцатым местом. Шотландец, который в тот момент уже обеспечил себе выход в финал, уверял потом, что у него и в мыслях не было намеренно мешать Хейкки, просто он не расслышал по радио предупреждения из боксов. Но судьи были неумолимы Култхарда сначала лишили права участвовать в третьей сессии, а потом срезали ему еще и две позиции Дэвид вынужден был стартовать с нефартового тринадцатого места.


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