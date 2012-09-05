Пока в кулуарах шли пересуды, на трассе уже развернулась битва гигантов за первое место на старте. После того, как в первый день квалификационных заездов лучшее время показал Алэн Прост (на секунду быстрее Сенны), думалось, что уже никто не сможет составить Просту конкуренции в борьбе за поул-позицию. Но через 15 минут после начала финальных тренировок Сенна на десятую долю секунды улучшил пятничный результат француза. Однако всего четыре минуты спустя француз еще быстрее проехал один круг южноафриканской трассы. Борьба за поул- позицию на этом не закончилась. Десять минут спустя Сенна почти на секунду превзошел достижение Проста: 1.15,784 — новый рекорд трассы! Тут уж все было решили, что поул- ситтер определился, тем более что трек стал более скользким и пыльным после целого ряда «улетов» машин. Но Прост совершил невозможное — и на 33-й минуте квалификации достиг удивительных 1.15,696. И это на более узких покрышках по сравнению с прошлым годом, когда царствовал Найджел Мэнселл. Может сражение Сенны с Простом и продолжалось бы дальше, но бразилец умудрился сломать в своей машине коробку передач и «профессор» Прост в 21-й раз за карьеру в F1 выиграл поул-позицию.

Третье время показал «солнечный мальчик» Михаэль Шумахер, но даже он отстал от Сенны с Простом на добрые полторы секунды. Место во втором ряду рядом с немцем занял Дэймон Хилл, впервые дебютирующий в гонках на автомобиле Williams не как тест-пилот, а как настоящий гонщик.

Третий ряд поделили Жан Алези (Ferrari) и Джей-Джей Лехто (Sauber), а четвертый — ветеран F1 (241-й старт) Риккардо Патрезе Benetton) и Марк Бланделл (Ligier). Товарищ Сенны по команде McLaren американец Майкл Андретти не смог подняться выше девятого места, а вернувшийся в Ferrari Герхард Бергер и вовсе «застрял» в восьмом ряду — лишь 15-е время.