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Bitter Германия
21 Августа 2019
Теги: авто

Начало производства автомобиля Bitter Туре-3 откладывается. Неясно также, где будет строиться этот седан высшего класса. Туре-3 должен был сходить с конвейера на фирме Karmann в Оснабрюке, однако Эрих Биттер до сих пор не проработал с руководством Karmann основные технические детали. Туре-3, третья модель Биттера, создана на базе Opel- Omega. Ранее Биттер прославился своими автомобилями “CD” и “SC” на базе Opel-Diplomat и Senator. Двигатель V6 с четырьмя клапанами на цилиндр от Opel после форсировки должен развивать мощность 225 л.с. Интерьер автомобиля роскошный. Устанавливается очень дорогой аудиоцентр с проигрывателем компакт-дисков.

Bizzarrini США

В последнее время в США появилось достаточно много мини-фирм, решивших производить оригинальные автомобили. К ним относится и World SuperCars. Основатели фирмы - предприниматель Барри Уоткинс и конструктор Джотто Биццар- рини, который когда-то спроектировал легендарный Ferrari-250 GTO. Bizzarrini-2001 - открытый двухместный автомобиль, имеет шасси из углеволокна. Восьмицилиндровый двигатель рабочим объемом 6,0 л с

четырьмя клапанами на цилиндр развивает, как утверждают, мощность 500 л.с. Он установлен продольно, перед задней осью. Используется 5-ступенчатая механическая коробка передач. Пока фирма строит свою супермодель только по заказу, однако планируется переход на мелкосерийное производство. WorldSuperCars, Inc.


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