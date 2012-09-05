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Биткоин – комфортная и гениальная сеть для переводов денег
29 Июля 2017
Теги: биткоин

Необычная криптовалюта в виде цифровых денег, которую нужно добывать с использованием компьютерных ресурсов. Сеть, где происходят переводы и транзакции, никто не контролирует и никто не ограничивает. Происходит всё в рамках определенного протокола и правил, а управление выполняется посредством алгоритмов и специальных программ.

Основное внимание к валюте привлекло изменение курса. Резкое повышение цены монет способствовало появлению новых игроков на рынке, которые стали майнерами. Ведь нет ничего проще, нежели покупка оборудования, его настройка, запуск и расчет прибыли с первой минуты работы техники. Риски, как и везде, есть, но они учитываются и принимаются верные решения.


Создание личного кошелька

Прежде чем начинать майнить и торговать биткоинами рекомендуется создать собственный кошелек. Он представлен в виде цифр и букв, позволяя переводить, накапливать или получать средства. Вариантов его создания несколько:

  • использование системы электронных денег Webmoney;
  • офлайн кошельки в виде программ;
  • онлайн кошельки на биржах;
  • регистрация кошелька на специализированных сервисах.

Некоторые сервисы оказывают дополнительную услугу ротации адресов. Это означает, что адрес кошелька будет постоянно изменяться, позволяя мошенникам не отслеживать транзакции. Для многих это неудобно, поэтому они используют один и тот же номер кошелька всегда.

Полученный кошелек с деньгами можно будет использовать в Bitcoin казино, чтобы проводить оплату и пополнение депозита. Казино постепенно развиваются и соответствуют трендам. Для фанатов биткоинов это хороший способ сразу провести оплату в криптовалюте, чтобы дополнительно не выполнять обмены.


Безопасность средств на кошельках

Риск утраты монет из кошелька всегда есть, как и риск утратить контроль над собственной электронной почтой. Есть общие рекомендации и положения, чтоб не допускать проблем:

  • нужно обновлять антивирусную программу;
  • устанавливать обновления операционной системы;
  • не получать сомнительные платежи;
  • использовать проверенные сервисы для обмена.

После регистрации кошелька в любой момент можно получить цифровые деньги, передать или накапливать в условиях повышения курса. Постоянное слежение за особенностями и условиями рынка, включая не только курс, но и введение новых протоколов, позволит заработать или хотя бы не прогадать и сохранить текущие средства.

По материалам сайта: https://bitcoinplay.io/ru/


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тут были комменты. RIP!






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