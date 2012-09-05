В нашем онлайн-магазине желающие найдут высококачественные специализированные диски или же шины, которые можно заказать оптовыми партиями. Путем оформления соответствующих договоров владельцы автопарков или же спецтехники могут получить у нас постоянное обслуживание. Основным принципом нашей деятельности является обеспечение бесперебойными поставками заказчиков шинной продукцией по наиболее выгодной стоимости. Наша высококвалифицированная команда заботится о максимальном сокращении времени получения клиентурой продукции непревзойденного качества. С этой целью мы сумели организовать наиболее крупный в Сибири оптовый склад, где для потенциальных заказчиков доступно свыше двухсот тыс. моделей шин для грузового или же легкового автотранспорта.

Заказывая здесь шины разной модификации вы сможете рассчитывать на их долговечность и надежность. Битайр сегодня смело можно назвать лидером по показателям оптовых поставок дисков или же автошин как для легковых, также и для грузовых модификаций автотранспорта. Мы выполняем доставки от Алтайского края до дальневосточного региона. Сегодня Битайр - это дилер разных отечественных или же зарубежных производителей, которые выпускают отменную шинную продукцию. На складах компании вы сможете найти шины таких известнейших марок, как Амтел, Кордиант, КАМА, Континентал, Пирелли, Нокиан, Бриджстоун, Хэнкок, Данлоп, Мишлин, Ёкогама, Белшина, Волтайр, а также многих других.

Основным принципом работы Битайр можно назвать обеспечение бесперебойными поставками шинной продукции нашей клиентуры. При этом стоимость такой продукции в нашем онлайн-магазине - наиболее доступная. Сегодня компания имеет складские хозяйства во Владивостоке, а также Хабаровске. Кроме этого подобные склады функционируют в разных городах страны. Благодаря наличию собственного транспортного отдела позволяет компании выполнять доставку грузов максимально оперативно как в Иркутске, также и в близлежащих населенных пунктах. Для более удаленных поставок мы пользуемся услугами транспортных компаний-партнеров, работающих для нас по минимальным тарифам.

Заказчиками продукции Битайр являются представители крупнейших промышленных предприятий энергетической, лесной, дорожной или же строительной отраслей. Кроме этого часто наши товары заказывают нефтяные компании, транспортные организации, а также добывающие предприятия. В нашем онлайн-магазине желающие смогут найти высококачественную шинную продукцию, рассчитанную на разные модели автотранспорта. Выбрать ее можно путем сортировки продукции по размерам или же маркам шин. На каждую модель представленной у нас шинной продукции действует гарантия.