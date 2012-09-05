Страны Азии: бюджетное путешествие от Kest.Travel и Katty.Travel

Современная туристическая инфраструктура развита настолько хорошо, что необязательно обращаться к туроператорам, покупать путевки и ездить в экзотические азиатские страны с гидами в составе групп, выслушивая их рассказы и замечания. Сегодня в любую точку мира можно отправиться самостоятельно, без всякого сопровождения или гидовских услуг. Наглядным примером таких путешествий является Youtube-канал На краю света от Kest.Travel и Katty.Travel, созданный специально для людей, обожающих дикие путешествия. Здесь можно найти много полезных советов и рекомендаций, как отправиться на экзотический азиатский курорт и сэкономить немало денег.

Создатели канала сами являются путешественниками и на своем примере рассказывают особенности курортов Таиланда, Бали, Индонезии, Филиппинских островов, Малайзии и т. д. Летом они путешествуют по России - Краснодарскому краю, Крыму или черноморским курортам. Основной проблемой путешественника является поиск мест для остановки и размещения. В видеороликах канала от Kest.Travel и Katty.Travel рассказываются о наиболее привлекательных и комфортабельных отелях, находящихся в разных курортных городках, а также о виллах, которые можно снять на любой срок по вполне доступной ренте.

Культурные особенности

Каждая азиатская страна имеет свои уникальные культурные традиции, оригинальную кухню и законодательство. Ознакомиться с ними лучше заранее, перед самостоятельной поездкой, чтобы не допускать непростительных ошибок сразу после прибытия. В этом деле помогут детальные видеообзоры Кости и Кати, создателей канала. В них рассказывается о природных достопримечательностях каждого курорта, климатических особенностях, нравах и традициях местного населения, особенностях национальной кухни. Выбирая отельный комплекс или даже отдельную виллу для проживания, например, на Бали, вы сможете пользоваться всеми благами цивилизации. Кроме комфортабельных и чистых апартаментов, можно завтракать и обедать, не покидая территорию таких комплексов. Здесь же по вечерам проводятся развлекательные программы, участником которой может стать любой присутствующий. И все это происходит в окружении девственной, не тронутой рукой человека природы. Все это показывают Kest.Travel и Katty.Travel на ютуб канале На Краю Света.

Нуса Пенида

Создатели канала успели обойти множество достопримечательностей и курортов Бали, среди которых необходимо отметить:

Скалу Дракона; Сломанный пляж; Избушку на Дереве.

Все перечисленные достопримечательности расположены на острове Нуса Пенида. Каждому из них был посвящен видеоролик, в которых кроме ошеломительных пейзажей вы сможете понаблюдать за очень интересными моментами. Деревянную избушку местные построили прямо на дереве. Кстати, она сдается в аренду и снять такое жилище может любой желающий. Отсюда открываются изумительные виды на местный пляж и морские пейзажи. В домик ведет крутая деревянная лестница а внутри такого оригинального жилища всего один матрас. Зрители канала смогут просмотреть большое количество роликов, каждый из которых посвящен конкретному направлению, курорту или достопримечательности. Соц Сети авторов