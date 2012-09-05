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Билеты на финал Кубка конфедераций: как и где купить?
13 Апреля 2017

Купить билеты на финал Кубка конфедераций хотят не только поклонники футбола, но и все остальные желающие стать свидетелями крупнейшего спортивного события. Матч очень ожидаемый. На основании его прогнозов можно делать примерные выводы о результатах мирового первенства по данному виду спорта. Потому билеты на событие и пользуются таким большим спросом.


Соревнование

Серия матчей в рамках этого спортивного события организуется каждые четыре года. Состязания проходят за 12 месяцев до мирового футбольного чемпионата. При этом, организатором выступает государство, которое примет у себя и чемпионат. В 2017 году такая честь выпала России.

Каждые четыре года за кубок борются восемь команд. Отбор происходит по географическому положению. Шесть из них – лидеры футбольных первенств на своих континентах. Также принимает участи национальная сборная государства, организующего встречи, и триумфатор мирового чемпионата, удерживающий этот титул три последних года.

Игры пройдут в четырех населенных пунктах, в которых имеются стадионы, отвечающие стандартам для проведения значимых международных встреч, и способные вместить множество зрителей на трибунах. Это Санкт-Петербург, Казань, Москва и Сочи. Даты проведения серии встреч (включая, как отборочные матчи, так и финал) – с 17.06.17 по 02.07.17.


Финал

Участники финала определяются следующим образом:

  1. Проводится по шесть отборочных матчей между национальными сборными в двух группах;
  2. Далее проходит два полуфинала: первый между победителем А-группы и вторым местом В-группы, второй – между триумфатором В-группы и вторым место группы А;
  3. Победители этих двух полуфиналов встречаются на поле в борьбе за первое место, а проигравшие – в борьбе за треть е место.

Пройдет финал в городе Санкт-Петербург. Встреча организована на стадионе Крестовский, который имеет высокий уровень как комфортности для зрителей, так и все необходимые качества для проведения встречи такого масштаба. Финал состоится 2 июля в 21-00.


Покупка онлайн

Купить билеты на финал Кубка конфедераций можно в режиме онлайн или через физические кассы. Первый метод имеет множество плюсов, таких как экономия времени, а также большое количество билетов разных категорий в наличии. Кроме того, стоимость билетов на финал довольно высока. Приобретая же их по предзаказу, можно существенно сэкономить. А кроме того, приобрести их еще до начала официального сезона продаж.


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