Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Bieber Cabrio Германия




Bieber Cabrio Германия
19 Августа 2025
Теги: авто

Фирма Bieber Cabrio поставляет специальные комплекты, которые позволяют переоборудовать в кабриолеты автомобили, сошедшие с производства, такие, как первые поколения VW-Polo, Opel-Corsa, Porsche-924 и «944». В 1996 году в поле зрения специалистов Bieber попала и Opel-Calibra. Комплект для переделки этого спортивного купе стоит 7450 марок. Однако фирма рекомендует использовать его лишь профессиональным автомеханикам. Менее опытным клиентам предлагается приобрести уже готовый, но не отделанный кабриолет по цене примерно 2400 марок. Кроме того, программа фирмы включает комплект кузовных деталей Vario-Top, с помощью которого седаны SEAT и Volvo превращаются в универсалы. BieberCabrioLandwehr 62 46325 Borken

Bitter Германия

Начало производства автомобиля Bitter Туре-3 откладывается. Неясно также, где будет строиться этот седан высшего класса. Туре-3 должен был сходить с конвейера на фирме Karmann в Оснабрюке, однако Эрих Биттер до сих пор не проработал с руководством Karmann основные технические детали. Туре-3, третья модель Биттера, создана на базе Opel- Omega. Ранее Биттер прославился своими автомобилями “CD” и “SC” на базе Opel-Diplomat и Senator. Двигатель V6 с четырьмя клапанами на цилиндр от Opel после форсировки должен развивать мощность 225 л.с. Интерьер автомобиля роскошный. Устанавливается очень дорогой аудиоцентр с проигрывателем компакт-дисков.

Bizzarrini США

В последнее время в США появилось достаточно много мини-фирм, решивших производить оригинальные автомобили. К ним относится и World SuperCars. Основатели фирмы - предприниматель Барри Уоткинс и конструктор Джотто Биццар- рини, который когда-то спроектировал легендарный Ferrari-250 GTO. Bizzarrini-2001 - открытый двухместный автомобиль, имеет шасси из углеволокна. Восьмицилиндровый двигатель рабочим объемом 6,0 л с четырьмя клапанами на цилиндр развивает, как утверждают, мощность 500 л.с. Он установлен продольно, перед задней осью. Используется 5-ступенчатая механическая коробка передач. Пока фирма строит свою супермодель только по заказу, однако планируется переход на мелкосерийное производство. WorldSuperCars, Inc.

 

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
ТОП-10 компаний по ремонту бен... - . (+734)
GP Projects Великобритания... - . (+672)
Как выбрать подходящие запчаст... - . (+684)
Что нужно знать о покупке авто... - . (+605)
Как я срочно отремонтировал ав... - . (+441)
Какие автоаксессуары стоит док... - . (+1376)
De la Chapelle Франция - . (+721)
Black Baron Испания - . (+719)
Трансмиссия “850” с приводом в... - . (+538)
Volkswagen Германия - . (+805)
Армейский джип - . (+1100)
Дилерская онлайн-система подбо... - . (+1218)
Hofele-Desiqn Германия - . (+1157)
Продажа новых автомобилей в Ка... - . (+1424)
Chery Tiggo 4 Pro: современный... - . (+1150)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке