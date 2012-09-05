Фирма Bieber Cabrio поставляет специальные комплекты, которые позволяют переоборудовать в кабриолеты автомобили, сошедшие с производства, такие, как первые поколения VW-Polo, Opel-Corsa, Porsche-924 и «944». В 1996 году в поле зрения специалистов Bieber попала и Opel-Calibra. Комплект для переделки этого спортивного купе стоит 7450 марок. Однако фирма рекомендует использовать его лишь профессиональным автомеханикам. Менее опытным клиентам предлагается приобрести уже готовый, но не отделанный кабриолет по цене примерно 2400 марок. Кроме того, программа фирмы включает комплект кузовных деталей Vario-Top, с помощью которого седаны SEAT и Volvo превращаются в универсалы. BieberCabrioLandwehr 62 46325 Borken

Bitter Германия

Начало производства автомобиля Bitter Туре-3 откладывается. Неясно также, где будет строиться этот седан высшего класса. Туре-3 должен был сходить с конвейера на фирме Karmann в Оснабрюке, однако Эрих Биттер до сих пор не проработал с руководством Karmann основные технические детали. Туре-3, третья модель Биттера, создана на базе Opel- Omega. Ранее Биттер прославился своими автомобилями “CD” и “SC” на базе Opel-Diplomat и Senator. Двигатель V6 с четырьмя клапанами на цилиндр от Opel после форсировки должен развивать мощность 225 л.с. Интерьер автомобиля роскошный. Устанавливается очень дорогой аудиоцентр с проигрывателем компакт-дисков.

Bizzarrini США

В последнее время в США появилось достаточно много мини-фирм, решивших производить оригинальные автомобили. К ним относится и World SuperCars. Основатели фирмы - предприниматель Барри Уоткинс и конструктор Джотто Биццар- рини, который когда-то спроектировал легендарный Ferrari-250 GTO. Bizzarrini-2001 - открытый двухместный автомобиль, имеет шасси из углеволокна. Восьмицилиндровый двигатель рабочим объемом 6,0 л с четырьмя клапанами на цилиндр развивает, как утверждают, мощность 500 л.с. Он установлен продольно, перед задней осью. Используется 5-ступенчатая механическая коробка передач. Пока фирма строит свою супермодель только по заказу, однако планируется переход на мелкосерийное производство. WorldSuperCars, Inc.