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Безумству храбрых?
11 Июня 2020
Теги: авто

Одиннадцать месяцев продолжалась в этом году самая массовая российская гоночная серия — НГС Кубок клубного ралли. Стартовая в январе и пройдя через семнадцать гонок на Урале, Северо-Западе и в центре России, клубный турнир финишировал в начале декабря в Святогорске, что в Ленинградской области. Хорошо знакомые как любителям, так и профи спецучастки Лосево, Свободное и Топольки должны были расставить потенциальных призеров по ступеням пьедестала серии.

Из всех этапов НГС ККР в зачет пилотам идут лишь четыре лучших результата, которые можно дополнить очками, полученными в финале. Неудивительно, что в Светогорске собрались почти все претенденты на победу из северо-западного, центрального и (впервые!) уральского регионов страны. Именно между москвичами и урапьцами развернулся спор в зачете Клуб-Стандарт, где соревнуются между собой экипажи на серийных автомобилях. По ходу сезона в Стандарте лидировали екатеринбуржцы Дмитрий Грамотеев и Наталья Минц, выигравшие практически все гонки в своем регионе. А вот центральный фаворит, Андрей Плетенев, штурманом которого выступает Галина Прахова, в середине года попал в полосу неудач — технические проблемы, разбитая перед ралли Бородино машина... Но москвич не опустил руки — Андрей выиграл последний отборочный этап в Бологом, а затем закрепил свой успех в очной схватке с Грамотеевым в Святогорске. Лишь три секунды разделили двух фаворитов на восьмерках, но эти секунды оказались в пользу Плетенева!

В более заряженном зачете Клуб финал завершился так, как он и должен был завершиться. Братья Роман и Сомон Прохоровы из поселка Севастьяново Ленинградской области, выигрывавшие до этого на своем Фольксвагене не только в Клубе, но и в абсолюте, в Святогорске подтвердили свои классы. 

В самом свободном из моноприводных классов, именующемся Клуб-Профи, финал закончился сюрпризом. Лидировавший в серии москвич Сергей Волков сошел из-за поломки КПП своего ВАЗ-2112 и тем самым открыл путь к победе пилотам из Северной столицы. Быстрее всех на допах оказался Тимофей Кошарный на двухлитровом ВАЗ-21106, однако он получил минуту и 40 секунд штрафа и пропустил вперед Михаила Милова на Citroen Saxo VTS. Ну а победителем клубной серии вышел дуэт Сергей Кондрашов/Сергей Кукс на Peugeot 106 Rallye, который приносил когда-то призы в чемпионате страны Игорю Громову.


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