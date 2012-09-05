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Безумие
23 Марта 2019
Теги: авто

Немудрено: как и на чем можно угнаться за “T-Rex”, который благодаря малым габаритам и потрясающей управляемости сравним с гоночными болидами? Последняя аналогия вполне уместна, ведь целью Даниэля Кампанья (в прошлом - механика пилота Жиля Вильнёва) было создание дорожной машины с “формульскими” ходовыми качествами.

От “формул” позаимствованы и многие агрегаты. Например, жесткая передняя подвеска, тормоза и рулевое управление. Оказавшись за рулем, водитель себя почувствует настоящим пилотом Ф I благодаря гоночным креслам с четырехточечными ремнями, “подрезанной" снизу баранке “Мошо” и алюминиевым педалям. Нарушает “формульскую” идиллию лишь пассажирское кресло да приборная доска, узлы которой (комбинация приборов, подрулевые переключатели и замок зажигания) взяты от... мотоцикла.

Полностью мотоциклетная и “начинка” задней части аппарата, в том числе рядная “четверка” масляного охлаждения и трансмиссия от спортбайка “Suzuki GSX-R1100”. Сто пятьдесят пять (!) лошадиных сил, передаваемые на чудовищную заднюю покрышку размером 315/35 Z R17, выстреливают “T-Rex” до 100 км/ч всего за 4,2 с. Это неудивительно: вес машины - всего 373 кг. Правда, максимальная скорость невелика - 210 км/ч, что обусловлено скверной аэродинамикой, в частности, тем, что у “T-Rex” нет лобового стекла.

А чего стоят детали! Например, встроенные в кожухи фар зеркала. Не содрогнуться от изумления, завидев в зеркале заднего вида эту хищную морду, невозможно. Характер у машины благодаря сумасшедшей динамике и мгновенной реакции рулевого управления вышел очень злой, под стать внешности. По словам гонщика “Инди”, испытавшего “Т- Rex”, это “настоящая двухместная “формула”, мечта любого гоночного инструктора”. “Мечта" ныне выпускается малыми сериями канадской фирмой “Campagna Motorsport" и продается за $20.000. Если сравнивать “T-Rex" с другими автомобилями, то по соотношению “цена/адреналин” лучшего не найти.


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