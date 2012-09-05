Безрамная конструкция получила широкое распространение для автобусов. Первоначально автобусы строились с лёгким основанием или с рамой, к которым крепились передний и задний мосты, но в дальнейшем основание стало составной частью кузова, и поэтому отдельного шасси у таких автобусов не существует. Несущий кузов образует единую пространственную ферму, воспринимающую изгибающие и крутящие нагрузки причём обшивка из листового металла также является несущей, как это принято и в авиации. Большинство деталей остова изготовляется из штампованных стальных швеллеров, хотя применяются также и трубы прямоугольного сечения. Швеллеры иногда выполняются с отогнутыми полками, к которым удобно крепить листы обшивки. Все детали соединяются посредством сварки. Дверные и оконные обвязки привариваются к поперечинам основания, к поперечным балкам пола и к продольным балкам крыши и соединяются между собой горизонтальными стяжками на уровнях крыши, сидений и пола. В таких автобусах силовой агрегат размещается обычно сзади в камере, являющейся частью кузова. После приварки таких деталей, как брызговики колёс, подножки и перегородка камеры, повышается также жёсткость кузова. Основным преимуществом этой схемы является удовлетворительная жёсткость при минимальном весе металла.

Рассмотрим план и вид сбоку 40-местного городского автобуса несущей конструкции. Боковые стенки кузова также воспринимают нагрузку. Каждая стенка представляет собой балку из листовой стали; она образует боковые панели и простирается между угловыми стойками, расположенными впереди передней и позади задней осей. Тяжёлые поперечные балки, установленные в местах крепления концов рессор, передают нагрузку на мосты. Этот автобус имеет базу 5400 мм при общей длине 10 000 мм. Он снабжён 12-цилиндровым горизонтальным двигателем с оппозитно расположенными цилиндрами, установленным под полом в средней части. При заправленном баке автобус весит 8400 кг, из которых 3300 кг приходится на передние и 5100 кг на задние колёса. Двигатель развивает наибольшей крутящий момент 7000 кгсм при 1200 об/мин и даёт наибольшую мощность 207 л. с. при 2600 об/мин.