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Безопасность управления автомобилем
8 Июля 2019
Теги: авто

Для безопасности и уверенности управления автомобилем необходимо обеспечивать водителей наряду с ориентирами, создаваемыми самой дорогой (кромки проезжей части, бровки земляного полотна, осевой шов бетонных покрытий), дополнительной информацией о ее направлений. С этой целью стремятся создать контрастными линиями разметки, краевыми полосами и рядом других мероприятий систему опорных точек, ориентирующих водителей в направлении дороги на большом расстоянии, которое должно быть тем большим, чем выше скорость.

Для того чтобы ориентирование охватывало большее протяжение дороги, опорные точки должны быть видны лучше, чем поверхность дороги. Поэтому особенно эффективны направляющие столбики и растительные посадки. Большой угол их видимости достигается благодаря возвышению ориентиров над поверхностью дороги. Положение проезжей части в плане указывается водителю при помощи окаймляющих ее предметов. Этот метод применим и в случаях, когда сама проезжая часть плохо отличается от обочин, например, ночью или зимой. Видимость поверхности, предназначенной для движения автомобиля, как бы заменяется зоной пространства,, в которой движется автомобиль.

Чем больше ориентирование связано со всей совокупностью окружающего водителя пространства, тем легче и естественнее протекает процесс управления автомобилем. Ощущение ограниченного с боков, но не отражающегося на условиях движения, пространства облегчает ориентирование.

 


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