1963 год принес полную и безоговорочную победу Lotus и Джиму Кларку, который выиграл семь из десяти Гран При, установив новый рекорд, и стал Чемпионом Мира. Кларк выиграл титул невероятно легко. Достаточно сказать, что уже в первой половине сезона “летучий шотландец” обеспечил себе Чемпионское звание и закончил Чемпионат с 54-я очками, в то время, как вице-чемпион Грэм Хилл набрал лишь 29 очков.

Но не все шло гладко. В первой гонке Чемпионата - Гран При Монако команда столкнулась с серьезными проблемами. Западногерманские коробки передач ZF не выдерживали никакой критики. Лучшим результатом команды стало 6-е место, а Кларк финишировал восьмым. Но следующие этапы проходили под диктовку Кларка. Он бил один рекорд за другим. Достаточно сказать, что в Реймсе его Lotus показал скорость в 214,4 км/ч. Новый Чемпион Мира победил в Бельгии, Голландии, Франции, Великобритании, Италии, Мексике и ЮАР, был вторым в Германии и третьим в США.

Ближайший конкурент Кларка - Грэм Хилл выиграл на “своих традиционных" трассах: в Монако и США, а на Нюрбургринге свою первую победу добыл Джон Сэртиз на Ferrari. Ему удалось пройти дистанцию за 1:28'47", что стало новым рекордом трассы.

Свой фантастический результат Колин Чепмен объяснял двумя причинами. Во-первых, Lotus расходовал всего 20-25 литров бензина на 100 км, тогда как у конкурентов расход доходил до 30 л, во-вторых, точная настройка шасси экономила покрышки. Замена резины была немыслима. Рекордным временем пит-стопа считались 19 с Тацио Нуволари еще довоенной поры. Потерять столько времени в 63-м значило проиграть гонку.