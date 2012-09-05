Играть в казино можно бесплатно, если в нем предусмотрены бездепозитные акции. За счет них можно не только лучше оценить площадку, но даже получить реальную прибыль. Все зависит от типа акции, формы бездепа, условий вывода.

Что такое бездепозитные бонусы казино за регистрацию

Бонусы без депозита в казино – поощрения, привлекающие людей на игровые площадки. Гемблер может играть без рисков, а у оператора появляются новые клиенты. Суть акции в следующем: взамен на регистрацию и предоставление личных данных казино дает определенную сумму на ставки в платной игре. В этом случае игровые действия служат активатором бонусов, а не депозит.

Уже по самой форме получения они выгодны. Гемблер финансово не выкладывается, но имеет шанс на реальный выигрыш. Для акции, как правило, выбираются лучшие аппараты, хорошо знакомые игрокам. Ведь, если предложить слоты со смутной репутацией,привлечь и удержать игроков будет гораздо сложнее.

Виды бездепа

Бесплатные бонусы в выдают деньгами или фриспинами. Нужно своевременно и правильно потратить полученное. Часто такой выигрыш можно вывести, но сперва нужно выполнить условия отработки. Правила всегда зависят от формы начислений:

Деньги. Их нельзя сразу вывести, нужно потратить в любых игровых автоматах. Размер ставки выбирается произвольно. Но вейджер привязан к бонусной сумме, полученной от онлайн-казино.

Фриспины. Даются в конкретные слоты. Они с фиксированной стоимостью вращения. Отыгрывать нужно сумму, которую гемблер приобретает за счет бесплатных вращений.

Бездеп-бонусы можно получить так:

Приветственные за регистрацию на сайте. Условия предельно ясны: посетитель регистрируется и может воспользоваться бонусными ставками.

Подписка на сообщества и уведомления.

За продвижение в программе лояльности. Размер награды зависит от занимаемого уровня, а также от ежедневной активности.

По промокоду. Акции могут отличатся значением, но всегда присутствует главное условие – ввод промокода. Без него зачисление не произойдет.

Особенности начисления

Главное условие участия в любой акции – это наличие аккаунта. Бонус за регистрацию можно получить единожды. Открытая учетную запись ради бездепа, нужно четко следовать инструкции. В дополнение может понадобится указать номер телефона и пройти верификацию.

Повторные попытки (если с первой не удалось) открыть учетную запись не активируют бездеп-бонус. В таких случаях рекомендуют очистить cookies-файлы и после пробовать снова. Или обратится в техподдержку. Но, как правило, активация бездепа по регистрация привязана с к программному обеспечению сайта, поэтому вручную внести изменения не удастся и право на поощрение будет утрачено.

На фоне предыдущего способа активация вручную проще. Пользователь входит в аккаунт, открывает личный кабинет, в списке поощрений находит нужное и нажимает кнопку “принять/получить”. Затем средства поступают на баланс.

Если поощрения доступны по промокоду, он вводится на этапе заполнения анкеты. Такие промокоды публикуются в соцсетях онлайн-казино, на партнерских сайтах. Их лучше копировать, а далее вставлять в нужное поле, чтобы избежать ошибок при вводе.



