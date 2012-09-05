Для любого минивэна важнейшими показателями являются вместимость и возможности трансформации полезного объема кузова. При таких габаритах немудрено, что Quest — полноценный семиместный автомобиль. Только на третьем ряду троим пассажирам немного не хватает ширины кузова. Два кресла второго ряда наделены таким запасом окружающего пространства, что впору возить первых лиц государства. Хорош и багажник даже при семерых «на борту».

Третий ряд сидений складывается и убирается в отведенную ему нишу в полу, не образуя уступов по всей длине багажного отделения. Кресла второю ряда тоже складываются, но уже не заподлицо с полом. К сожалению, они нс оборудованы легкосъемным креплением, но такова политика разработчиков — «все свое вожу с собой», дескать, нечего забивать голову владельца выбором оставлять или не оставлять эти кресла в гараже.

С обустройством водителя тоже нет проблем — электрорегулировками снабжены не только сиденья и рулевая колонка. но и педальный узел. Словом, с вместимостью все в порядке, а вот вариантов трансформации салона меньше, чем у аналогов — ни тебе вращающихся кресел, ни легкосъемных сидений. А может, в этом и есть сермяжная правда — не усложняйте себе жизнь выбором вариантов.