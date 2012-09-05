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Без юриста не обойтись
21 Сентября 2020
Теги: авто

Ехал по улице с превышением скорости. Неожиданно встречный грузовик начал разворачиваться — и мы столкнулись. В аварии получил тяжелые ранения. Прошло несколько месяцев, но уголовное дело так и не возбудили. Кто виноват в ДТП и почему нет дела?

Евгений Ставцев, Киев

Невозможно ответить на столь серьезный вопрос только по вашему почти телеграфному сообщению. В аварии есть как минимум две стороны, у каждой из которых есть собственный взгляд на произошедшее. Возможно, грузовик начал разворачиваться неожиданно только для вас, поскольку вы, скажем, отвлеклись от управления и превысили скорость движения. Так, вполне возможно даже без вашего участия рассчитать, что при разрешенной на данном участке скорости и неограниченной видимости вы сумели бы предотвратить ДТП путем своевременного экстренного торможения, как только грузовик начал разворот. Можно также рассчитать. каково время разворота грузовика до точки удара, при той скорости, которую назовет водитель грузовика. Если около 4 секунд и более — то этого вполне достаточно, чтобы остановиться на сухой дороге со скорости 60 км/час. Наличие в материалах ДТП подобных расчетов вполне может привести к отказу в возбуждении дела ввиду вины самого пострадавшего. Но в любом случае, в ваших интересах, чтобы обстоятельства аварии проанализировал опытный адвокат.

Правы сотрудники ГАИ. Внимательно почитайте регистрационные документы. Они основаны на Законе «0 порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, ввозимых (пересылаемых) гражданами на таможенную территорию Украины» (ст.8), который устанавливает, что транспортные средства, ввозимые гражданами в Украину при переселении на постоянное место жительства, подлежат постановке на временный учет в отделы регистрации ГАИ на срок до одного года. При этом гражданину оформляются документы на право временной эксплуатации сроком действия на 1 год без права отчуждения таких транспортных средств или передачи их в пользование другим лицам на тот же срок.


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