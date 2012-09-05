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Бетонные растворы в Санкт-Петербурге
25 Мая 2018

Искусственный строительный материал, полученный из смеси воды, песка, цемента и различных пластификаторов принято называть бетоном. Подобная смесь может использоваться для стяжки полов, возведения кирпичных стен, дорожного строительства и т.д. Различные возможности для применения бетона обусловлены тем, что данный материал имеет несколько разновидностей. На практике чаще всего используются такие бетонные растворы:

  • морозостойкий;
  • сухой;
  • гидротехнический.


Морозостойкий бетон

Данная категория строительных материалов отличается способностью сохранять высокий уровень прочности при постоянном повторении цикла заморозки и разморозки. За счет такого качества этот цементный раствор может использоваться в континентальном и умеренном климате. Морозоустойчивые смеси также отличаются повышенным уровнем влагостойкости. В застывшем состоянии такой бетон почти не впитывает влагу.

Что касается применения, то подобные цементные растворы чаще всего используются в регионах с повышенной влажностью, резкими перепадами температуры и суровым климатом. Такой тип бетона актуален для большинства районов Сибири и Севера России.


Сухой бетон

Эта разновидность строительного материала замешивается прямо на стройплощадке. Использование сухих смесей позволяет упростить технологию и ускорить строительный процесс. Для достижения необходимого результата необходимо только перемешать порошок с указанным в инструкции количеством жидкости. Среди основных качеств этого материала можно отметить тот факт, что он не пропускает через себя воду, не горит и обладает превосходными звукоизоляционными качествами. Сухие цементные смеси могут использоваться для:

  • кирпичной кладки;
  • обустройства фундаментов;
  • стяжки;
  • облицовки;
  • ремонтных работ;
  • штукатурки.


Гидротехнический бетон

Бетонные смеси такого рода считаются универсальным стройматериалом, который может использоваться практически во всех областях строительства. Но основным назначением этого материала является возведение гидромелиоративных и гидротехнических сооружений.

Для получения такого бетонного раствора используются специальные виды цемента – сульфатостойкий, пластифицированный, гидрофобный и пуццолановый шлаковый. Также для приготовления смеси возможно применение портландцемента. Использование данных компонентов обеспечивает такие качества бетона, как высокая прочность на растяжение и сжатие, водонепроницаемость, морозостойкость и устойчивость к истиранию.

Больше полезной информации на http://pbdbeton.ru


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тут были комменты. RIP!






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