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Бесплатные спины в онлайн-казино
3 Августа 2017
Теги: ПДД

Бесплатные прокрутки (спины, по-английски), как правило, дают игроку значительные дополнительные возможности в современных играх. В классических слотах такой опции не было вообще, потом она появилась, как уникальная, немного «андеграундная» возможность, к которой относились с непониманием. В современных же 3D-слотах это вообще практически единственный вариант полноценно предоставляемый игроку для управления игрой и своими действиями на слотах. Дело в том, что на более современных слотах производители стараются ограничить модель поведения игрока, максимально упрощая её до самых возможных пределов таким образом, чтобы она никогда не могла выходить за рамки простой случайности. Игроки ведь обучаются, и постепенно для всех слотов нащупывают уникальные методики обыгрывания и получения более качественного результата, чем предполагал первично производитель игры.
Бонусные прокрутки сводятся к тому, что любой игрок получает некоторое количество ходов, за которые у него могут накопиться дополнительные деньги, потому что выигрыши он забирает, а вот ходы не оплачивает. Это существенный шаг. 
Если каждый ход стоит 20$, а выигрыш может колебаться от 3$ до 160$, например, то при 20 бесплатных спинах игрок в среднем может успеть получить до 300$, которые увеличивают его шансы выстоять в следующих раундах.
Но в любом случае игра с бесплатными спинами требует более отточенной и сложной стратегии, чем игра с бонусными играми или играми на удвоение. Там есть возможность угадывать, опираясь на свой опыт и знание возможности увеличивать свой выигрыш, в случае же с бесплатным спином продолжает действовать только голая вероятность, которая от игрока не зависит. Он имеет дело только с вероятностью от вероятности, и не более того. Таким образом образуется более сложная по рисунку стратегия.
Как правило, игроки стараются собрать бесплатные спины из других источников, например, во время турниров, из предоставляемых казино бонусов, в виде дополнительных возможностей программы лояльности или своего игрового статуса. Так, VIP-игроки имеют особенно много прокруток, и получают больше выигрышей. Однако, они и проигрывают больше, потому что чаще играют по самым высоким ставкам, что и объясняет, почему казино твёрдо придерживается этого подхода с повышением возможностей для VIP-статуса http://play.igratbesplatno.co/games-azart/.
Большие возможности игроков всегда связаны с большими проигрышами, и обойти эту закономерность выходит только у очень умных и удачливых. Поэтому мы рекомендуем попробовать онлайн бесплатные спины, так как компания предоставляет множество бесплатных игр для удовлетворения своего азарта без страха потерять честно заработанные деньги.

Константин

тут были комменты. RIP!






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