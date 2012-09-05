Бесплатные спины в онлайн казино Вулкан



Вулкан казино — клуб с многолетней историей. У азартной аудитории рунета клуб пользуется популярностью не только за большой ассортимент загруженных слотов, но и широкую бонусную программу. В зале http://vulkancasino-klub.net/bonus-vulkan/ есть поощрения для новичков, постоянных игроков и пользователей с высокими статусами во внутренней программе лояльности.





Программы для новичков в казино Вулкан

Приветственные пакеты делятся на две категории — бездепозитные бонусы для тех, кто счет еще не пополнял, и бесплатные спины в онлайн казино Вулкан игрокам, которые первый раз переводят деньги на этот сайт. Бездепозитный подарок выдается 1 раз за подтвержденные реквизиты пользователя — гарантии, что у него нет другой учетной записи. В казино Вулкан бездепозитный подарок — 1000 рублей на реальный счет. Эту сумму нельзя вывести и потратить, чтобы превратить ее в реальные деньги, нужно пропустить через ставки не менее 40 раз. После этого выигрыш считается отработанным и им можно распоряжаться в полной мере.

Подарки на пополнение счета периодически меняются. Это могут быть:

проценты к сумме пополнения (до 200%);

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комп-пойнты, которые можно обменять на деньги;

вращения Колеса Фортуны.

Активность нужно включить перед переводом денег на депозит. Задним числом подтвердить участие в программе нельзя. Акции, которые связаны с ограничениями для пользователя (запретом на вывод средств, вейджером), без инициативы самого пользователя не активируются. У бонусов есть время активности. Сколько часов будет актуальна запущенная программа, показывает таймер с обратным отсчетом.





Бонусы за пополнение счета

Переводы на депозит поощряются постоянно. Размер подарка зависит от суммы пополнения. В среднем это 10-20%, во время крупных праздников презенты увеличиваются. Растет размер подарков и для пользователей, которые продвигаются по лестнице программы лояльности — чем выше статус, тем больше процент можно получить сверху.

Вейджер для бонусов на депозит составляет 10-20, но пока он не отыгран, игрок не может пользоваться и основными средствами. Включать акции стоит при нуле на счету, тогда правила не будет распространяться на остальную часть суммы.





Подарки для постоянных игроков

Казино Вулкан не дает пользователям долго забыть об игре. Если постоянный клиент некоторые время не заходит в игровой зал, администрация Вулкана может предложить персональный подарок — бесплатные спины в онлайн казино Вулкан или вращения колеса Фортуны. Поощряет зал и тех, кто играет постоянно. Виды презентов:

комп-пойнты за каждую сделанную реальными средствами ставку;

кешбэк и фриспины для новых игровых аппаратов;

вращения Колеса Фортуны за регулярные посещения;

лотерейные билеты за суммы пополнения;

баллы и повышенные коэффициенты за достижения.

Для лояльных посетителей с высоким статусом все коэффициенты растут. Дополнительно к присвоению нового статуса клиент получает разовый подарок.



