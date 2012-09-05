Когда загорается незнакомая лампочка на панели приборов, вероятно, что в автомобиле возникла неисправность. Нужно ли сразу спешить в автомастерскую? Для начала стоит открыть руководство по эксплуатации автомобиля. Возможно, проблема пустяковая и вы сможете решить ее самостоятельно за считаные минуты. Даже если нет с собой книжки по эксплуатации, можно скачать бесплатно руководство по обслуживанию автомобилей в формате PDF. Инструкция даст ответы на многие вопросы, а полученные знания помогут избежать ненужных трат на ремонт машины.





Какие проблемы можно решить с помощью руководства по обслуживанию автомобиля

В заводской инструкции есть подробная информация о каждой кнопке, лампочке, о каждом рычаге в вашем автомобиле. С ее помощью можно понять, что за ошибку высветило на приборной панели, какой предохранитель за что отвечает и как устранить внезапно возникшие проблемы. Руководство содержит описание технических особенностей и правила эксплуатации автомобиля. Благодаря ему можно узнать:

куда и как часто нужно заливать технические жидкости (антифриз, стеклоомыватель, моторное масло и др.) в автомобиль;

что может означать непонятный рев двигателя;

когда нужно менять тормозные колодки, свечи зажигания, фильтры и другие расходники;

для чего предназначена неизвестная ручка или кнопка;

что означает каждая надпись на бортовом компьютере;

каковы дополнительные функции и возможности авто;

каковы нюансы ухода за машиной;

каковы рекомендации по покупке запчастей и расходников и много другой полезной информации.

Руководство также пригодится водителям, у которых автомобиль новый или взят в аренду и которые только знакомятся с ним. Информация достоверная, написанная автопроизводителем.

На сайте All Car Manuals вы найдете инструкции по ремонту и обслуживанию автомобилей многих марок: Alfa Romeo, Audi BMW, Citroen Daewoo, Ford, Mazda и др. Скачивание бесплатное, а формат PDF доступен практически на любом устройстве. Сайт будет полезен и простым автовладельцам, и автослесарям, которые стремятся усовершенствовать свои знания и навыки.

Электронное руководство по обслуживанию автомобиля в формате PDF поможет, если возникла неисправность, а механиков рядом нет. Это написанная понятным языком инструкция, доступная в любой точке мира, где есть интернет. Воспользовавшись ею, можно устранить мелкие поломки без сторонней помощи. Скачивайте «скорую помощь» по обслуживанию, следуйте рекомендациям — и эксплуатационный срок авто будет максимально долгим и беспроблемным.



